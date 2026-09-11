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Moguć i mraz: Mnogi će biti razočarani prognozom

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11.09.2026 15:12

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Појављује се при ниским температурама
Foto: Pexel/ JacLou- DL

Od sutra u našem regionu osjetno hladnije uz temperature tipične za ovaj dio godine.

Danas premještanje padavinske zone hladnog fronta, na istoku veoma toplo, a od sutra svugdje osjetno svježije, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog amater Marko Čubrilo.

Tokom sljedeće sedmice prolazne padavine su moguće u ponedjeljak, zatim u četvrtak i za naredni vikend. Temperature uglavnom oko prosjeka.

Obilnije padavine se na istoku regiona ne očekuju, do pred sam kraj septembra.

Danas će se preko regiona premještati hladan front donoseći prolaznu kišu, grmljavinske pljuskove, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode, posebno na području sjeveroistočne BiH, istočne Hrvatske, zapadne Srbije, sjeverne Šumadije, Vojvodine i istočne Srbije. Postoji opasnost od pojave grada. U zoni hladnog fronta, vjetar u okretanju na prolazno jak do olujan sjeverozapadni.

U noći ka suboti rjeđi pljuskovi se očekuju i na jugoistoku Srbije, gdje će, takođe, osvježiti.

U subotu nad većim dijelom regiona suvo, ali osjetno svježije, uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Rijetka pojava kiše još moguća ponegdje na krajnjem jugoistoku regiona.

Današnji temperaturni raspon od oko 17 na zapadu do oko 37 stepeni na istoku regiona, a sutra osjetno hladnije i nad cijelim regionom od 16 do 23 stepena Celzijusa, duž Jadrana do 27 stepeni.

U nedjelju slično vrijeme, ali će noći postati vrlo svježe, uz minimume do 1 do 13 stepeni Celzijusa, dok na visokim planinama, preko 1.800 metara nadmorske visine, može biti prizemnog mraza.

U ponedjeljak moguće još jedno prolazno naoblačenje i pljuskovi ponegdje, temperature bez veće promjene.

Sredinom sljedeće sedmice nakratko malo toplije uz maksimume od 22 do 27 stepeni Celzijusa, ali u sljedeći četvrtak prolazna kiša i novo osvježenje.

Još jedno prolazno naoblačenje uz pljuskovite padavine se očekuje oko 20. septembra. Poslije 26. septembra moglo bi biti uslova za jaču ciklogenezu u našoj blizini koja bi, ukoliko se dogodi, mogla donijeti konkretniju kišu i istoku regiona, prenosi "Srpskainfo".

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Marko Čubrilo

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