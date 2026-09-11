Konačno kiša u Hercegovini: Kraj požarima koji su pustošili jug Srpske

U Hercegovini je konačno počela kiša, koja bi trebalo da pomogne da se stane u kraj požarima koji punih mjesec dana uništavaju jug Srpske.

Padavinama su se posebno obradovali vatrogasci u Nevesinju i Gacku koji su do maloprije bili na požarištima. U Hercegovini je konačno počela kiša. Ovo će stati u kraj požarima koji punih mjesec dana uništavaju jug Srpske. Padavinama su se posebno obradovali vatrogasci u Nevesinju i Gacku koji su do maloprije bili na požarištima. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/hbLUxMagMl — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) September 11, 2026

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