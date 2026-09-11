Konačno kiša u Hercegovini: Kraj požarima koji su pustošili jug Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Hercegovini je konačno počela kiša, koja bi trebalo da pomogne da se stane u kraj požarima koji punih mjesec dana uništavaju jug Srpske.
Padavinama su se posebno obradovali vatrogasci u Nevesinju i Gacku koji su do maloprije bili na požarištima.
U Hercegovini je konačno počela kiša. Ovo će stati u kraj požarima koji punih mjesec dana uništavaju jug Srpske. Padavinama su se posebno obradovali vatrogasci u Nevesinju i Gacku koji su do maloprije bili na požarištima. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/hbLUxMagMl— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) September 11, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
14
08
14
07
14
06
14
02
14
02
Trenutno na programu