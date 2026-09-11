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Hladan tuš iz Epla: Ne da nema pojeftinjenja, nego poskupljuju i stari modeli

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11.09.2026 12:59

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Хладан туш из Епла: Не да нема појефтињења, него поскупљују и стари модели
Foto: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Godinama je važilo pravilo da dolazak novog telefona automatski obara cijenu prethodnih modela. Međutim, Epl (Apple) je sada napravio potpuni zaokret i podigao cijene starijih modela za najmanje 100 evra. Kupci koji su čekali popuste sada će morati da plate više nego ranije.

Pored novog ajfona 18 pro (iPhone 18 Pro), koji je stigao sa višom cijenom, poskupjeli su i ajfon 17 i stariji ajfon 16. Odluka je iznenadila tržište jer se očekivalo da stariji uređaji, nakon predstavljanja nove generacije, postanu pristupačniji.

Ovaj skok cijena, međutim, neće se odmah odraziti na sve prodavnice. Trgovci koji na zalihama još imaju ranije nabavljene količine prodavaće ih po starim, povoljnijim cijenama.

Kada se postojeće zalihe potroše, nove količine stizaće po višim cijenama. To znači da će trgovci imati znatno manje prostora za velika praznična sniženja pred kraj godine, prenosi Telegraf.

Glavni razlog za ovaj potez leži u globalnoj nestašici memorijskih komponenti. Proizvođači se suočavaju sa ozbiljnim problemima u lancima snabdijevanja, a procjene pokazuju da se situacija neće brzo stabilizovati.

Problem koji će trajati godinama

Procjene pokazuju da bi kriza sa komponentama mogla da se nastavi i tokom 2027. godine. Zbog toga bi i dosadašnje navike kupaca mogle značajno da se promijene.

Vremena kada se prethodna generacija telefona mogla kupiti po znatno nižoj cijeni polako ostaju iza nas. Oni koji planiraju kupovinu mogli bi zato da požure dok prodavnice još nisu rasprodale stare zalihe.

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Ajfon

poskupljenje

Epl

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