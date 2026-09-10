Logo

Ovo su iznosi uvećanih penzija u Republici Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 20:30

Komentari:

0
Новац
Foto: ATV

Avgustovske penzije u Republici Srpskoj vanredno su uvećane za 3,55 odsto, odlukom Vlade iz jula. Ovim uvećanjem penzije su ukupno u ovoj godini povećane za ukupno 10 odsto.

"Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, Vlada Republike Srpske je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula 2026. godine tako da se povećavaju za 3,55%. Ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini po osnovu redovnog i vanrednog usklađivanja iznosi 10%", potvrđeno je tada iz Vlade Srpske.

Koliki su iznosi

U vezi s tim određeni su i iznosi najnižih penzija.

Po godinama radnog staža one će iznositi:

  • najniža penzija u Republici iznosi 361,75 KM
  • najniža penzija za 15 godina penzijskog staža i više iznosi 434,15 KM
  • najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 iznosi 506,52 KM
  • najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 iznosi 578,94 KM
  • najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više iznosi 723,70 KM.

Za povećanje milion i po mjesečno

Iznosi najniže penzije od 1. avgusta 2026. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. godine povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%.

"Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija", kažu u Vladi Srpske.

Za povećanje penzija potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko milion i po KM mjesečno, odnosno oko 7.500.000,00 KM do kraja 2026. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

penzije

Penzioneri

Vlada Republike Srpske

Povećanje penzija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Ekonomija

Novo poskupljenje goriva u Srpskoj

1 h

0
Евро паре новац

Ekonomija

Mijenjaju se novčanice evra

5 h

0
Зора Видовић

Ekonomija

Vidović: Za isplatu stare devizne štednje biće emitovane obveznice vrijedne 3,67 miliona KM

8 h

0
Бројне мјере: Како Агенција за аграрна плаћања помаже у борби са климатским промјенама?

Ekonomija

Brojne mjere: Kako Agencija za agrarna plaćanja pomaže u borbi sa klimatskim promjenama?

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

19

Sutra između 7 i 8 ujutru Ribama stiže ljubavni preokret koji su dugo čekale

21

16

Dodik: Ponosni smo na ono što je urađeno u Kotor Varošu, ali tu nećemo stati

21

09

UŽIVO: Bitno, 10.09.2026.

20

59

Pucnjava u kafiću, ima ranjenih

20

35

Uroš Medić i "američki san" na srpski način

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima