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Pucnjava u kafiću, ima ranjenih

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10.09.2026 20:59

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Пуцњава у кафићу, има рањених
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Muškarac je povrijeđen u pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u ugostiteljskom objektu u mjestu Lupoglav.

Prema za sada dostupnim informacijama, do oružanog sukoba došlo je oko 19 časova u ugostiteljskom objektu u Ulici Ivana Horvatića, gdje je jedna osoba povrijeđena hicima iz vatrenog oružja, saopštila je Istarska policijska uprava.

Osumnjičeni za ovu pucnjavu brzo je stavljen pod nadzor policije, a na licu mjesta u toku je uviđaj. Policija sprovodi detaljnu kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi ovog događaja.

Više detalja o ovom slučaju biće poznato nakon završetka kompletnog policijskog postupka.

(Večernji)

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Pucnjava

Hrvatska

ranjen

Ranjen muškarac

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