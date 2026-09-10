Pucnjava u kafiću, ima ranjenih

Muškarac je povrijeđen u pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u ugostiteljskom objektu u mjestu Lupoglav.

Prema za sada dostupnim informacijama, do oružanog sukoba došlo je oko 19 časova u ugostiteljskom objektu u Ulici Ivana Horvatića, gdje je jedna osoba povrijeđena hicima iz vatrenog oružja, saopštila je Istarska policijska uprava.

Osumnjičeni za ovu pucnjavu brzo je stavljen pod nadzor policije, a na licu mjesta u toku je uviđaj. Policija sprovodi detaljnu kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi ovog događaja.

Više detalja o ovom slučaju biće poznato nakon završetka kompletnog policijskog postupka.

(Večernji)