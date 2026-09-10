Povrijeđen Čeda Jovanović, Aca Kos se nije odvajao od njega

Političar Čedomir Čeda Jovanović uhvaćen je danas u šetnji sa svojim najboljim prijateljem i cimerom Aleksandrom Kosom.

Pažnju je najviše privukao Čedin hod, koji je bio otežan, prenosi "Blic".

Noga mu je zavijena u predjelu oko koljena, zbog čega se otežano kretao.

Aca Kos mu je sve vrijeme pružao podršku i oslonac.

Nije poznato šta se tačno dogodilo, dok je Kos, kao i do sada, Čedi u potpunosti na raspolaganju, pa mu pomaže.