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Povrijeđen Čeda Jovanović, Aca Kos se nije odvajao od njega

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10.09.2026 20:33

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Повријеђен Чеда Јовановић, Аца Кос се није одвајао од њега
Foto: Printscreen/Instagram

Političar Čedomir Čeda Jovanović uhvaćen je danas u šetnji sa svojim najboljim prijateljem i cimerom Aleksandrom Kosom.

Pažnju je najviše privukao Čedin hod, koji je bio otežan, prenosi "Blic".

Noga mu je zavijena u predjelu oko koljena, zbog čega se otežano kretao.

Aca Kos mu je sve vrijeme pružao podršku i oslonac.

Nije poznato šta se tačno dogodilo, dok je Kos, kao i do sada, Čedi u potpunosti na raspolaganju, pa mu pomaže.

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Tagovi :

čedomir jovanović

Čeda Jovanović

Aleksandar Kos

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