Povrijeđen Čeda Jovanović, Aca Kos se nije odvajao od njega

Autor:ATV redakcija
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Političar Čedomir Čeda Jovanović uhvaćen je danas u šetnji sa svojim najboljim prijateljem i cimerom Aleksandrom Kosom.
Pažnju je najviše privukao Čedin hod, koji je bio otežan, prenosi "Blic".
Noga mu je zavijena u predjelu oko koljena, zbog čega se otežano kretao.
Aca Kos mu je sve vrijeme pružao podršku i oslonac.
Nije poznato šta se tačno dogodilo, dok je Kos, kao i do sada, Čedi u potpunosti na raspolaganju, pa mu pomaže.
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