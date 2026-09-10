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Zaplijenjena veća količina oružja, uhapšeno jedno

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10.09.2026 20:08

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Beogradska policija pronašla je u specijalnom bunkeru u jednoj kući dvije automatske puške, 20 ručnih bombi i putnu torbu sa više pakovanja municije različitog kalibra, te uhapsila jedno lice.

Uhapšeni, čiji su inicijali M. M. iz Beograda, osumnjičen je za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, saopštio je MUP Srbije.

Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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Tagovi :

Srbija

Oružje

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