Zaplijenjena veća količina oružja, uhapšeno jedno

Beogradska policija pronašla je u specijalnom bunkeru u jednoj kući dvije automatske puške, 20 ručnih bombi i putnu torbu sa više pakovanja municije različitog kalibra, te uhapsila jedno lice.

Uhapšeni, čiji su inicijali M. M. iz Beograda, osumnjičen je za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, saopštio je MUP Srbije.

Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.