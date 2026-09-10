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Počele prijave za jednokratnu pomoć studentima od 150 KM

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10.09.2026 20:30

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Студенти
Foto: ATV

Vlada je obezbijedila 4 i po miliona maraka za oko 30.000 studenata. Među njima su i Đorđe Adžić i Luka Krstić, redovni studenti Univerziteta u Banjaluci.

Iznos od 150km im je kako kažu i više nego dovoljan da pokriju za njih bitne troškove. Platiće ovjeru oba semestra i kupiti knjige. Odlukom Vlade su kako kažu zadovoljni.

"Mislim da je ovo lijep gest vlade prema studentima, ovih 150 KM u mnogome će dobro doći", kazao je student Đorđe Adžić i dodai: "Potroši se to lako i jednostavno."

"Ovakve mjere trebaju i u narednom periodu da se nastave i ovo je jedna mjera koja pokazuje da Vlada brine o svojim studentima", rekao je Luka Krstić.

Predstavnici studenata pozdravljaju lijepu vijest, kako kažu za studente na početku semestra svaki vid pomoći mnogo znači.

"Znači mnogo kao studentima tako i njihovim roditeljima mirnije studiranje i mirnije živote", izjavio je predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Banjaluci.

Novac je spreman kaže prvi čovjek Vlade. Pomoć će studentima koji su se prijavili biti isplaćena direktno na tekuće račune.

"Mi imamo obezbjeđen novac kako bude dolazilo tako će se vršiti isplata, ministarstva su zadužena", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Apliciranje je jednostavno i traje svega nekoliko minuta.

Studenti se mogu prijaviti na linku na internet stranici Vlade Republike Srpske do 15 septembra, a iz resornog ministarstva pozivaju studente da prijavu podnesu na vrijeme.

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Tagovi :

studenti

Banjaluka

Vlada Republike Srpske

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