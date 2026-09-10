Dodik posjetio Farmu Babić: Ovakve porodice moramo držati pod posebnom pažnjom

U Štrpcima, kod Prnjavora, posjetio sam "Farmu Babić", gdje nekoliko generacija ove vrijedne porodice zajedno radi i živi od proizvodnje mlijeka.

o je na društvenim mrežama objavio lider SNSD Milorad Dodik, naglasivši da Babići imaju 190 grla.

"Oni su najbolji dokaz da onaj ko hoće da radi, može dobro da živi od svog rada. Republika Srpska je kroz podsticaje za proizvodnju mlijeka, nabavku mehanizacije i opreme značajno pomogla našim poljoprivrednim proizvođačima i nastavićemo da činimo još više", naglasio je Dodik i dodao:

"Ovakve porodice i domaćinstva moramo držati pod posebnom pažnjom", poručio je Dodik.