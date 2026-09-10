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Spremite se: Objavljena prognoza do samog kraja septembra

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10.09.2026 15:56

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je objavljena srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu, za period od naredne dvije sedmice, do 25. septembra ove godine.

Do 12. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme, praćeno češćim pljuskovitim padavinama i osjetnim padom temperatura. Od 13. do 17. septembra izgledan je stabilniji i uglavnom suv period, uz dosta oblaka i temperature približne uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine.

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Od 18. septembra do kraja prognoziranog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine, uz temperature koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka.

Do 17. septembra očekuju se temperature uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni.

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Od 18. septembra do kraja prognoziranog perioda izgledan je osjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12 stepeni, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni.

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