Posao dobija više od 150 nezaposlenih iz Trebinja i Ljubinja

U Trebinju su danas potpisani ugovori u okviru programa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za zapošljavanje pripravnika, samozapošljavanje i zapošljavanje u privredi za ovaj grad i Ljubinje, a posao će dobiti više od 150 lica.

Zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić rekao je da će više od 10 odsto nezaposlenih u ovom dijelu istočne Hercegovine dobiti posao na ovaj način.

"Za Trebinje i Ljubinje izdvojeno je 1.260.000 KM. Pripravnički staž traje šest mjeseci, a programi koji se odnose na privredu traju godinu dana", naveo je Vujičić.

On je rekao da je Hercegovina uvijek bila zainteresovana za projekte zapošljavanja, te da su iznosi po poslodavcu oko 10.000 KM.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da će današnjim potpisivanjem ugovora šansu za posao dobiti 122 osobe iz Trebinja.

"Ukupna vrijednost za Trebinje je oko milion KM, što je značajna suma. Svim poslodavcima je rečeno da ukoliko imaju problem da nađu struku koja im je potrebna, Zavod za zapošljavanje im je na raspolaganju da ponesu zahtjev, a nadamo se da će u roku od dva mjeseca svi naći adekvatnu radnu snagu", rekao je Ćurić.

Siniša Glavaš, vlasnik restorana iz Trebinja, zahvalio je Zavodu za zapošljavanje i gradu Trebinju, a novac će, kako kaže, iskoristiti za novu opremu kako bi unaprijedio posao u ugostiteljstvu.

Milivoje Ilić, vlasnik firme koja je zakupac hotela "Ljubinje" koji uskoro počinje raditi, rekao je da će na ovaj način biti zaposleno 15 radnika, što je veliko za ovu opštinu.

U okviru ovog programa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, danas će u Bileći biti potpisano oko 70 ugovora za pripravnike sa visokom stručnom spremom i radnike sa srednjom stručnom spremom, prenosi Srna.