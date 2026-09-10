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Doktor otkrio zašto je Đoković povraćao na US Openu

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10.09.2026 15:38

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Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Doktor Robi Sika, medicinski direktor Udruženja profesionalnih tenisera, dotakao se problema sa kojima se suočio srpski as Novak Đoković.

Novak je eliminisan u prvom kolu US opena od Marijana Navonea, pokazujući usput vidljive tragove iscrpljenosti a tokom meča je povraćao.

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Sika ističe da izdržljivost ne pada iznenada kada sportista uđe u tridesete, ali se efikasnost oporavka značajno smanjuje.

"Razlika se pokazuje kada tražite od tijela da sprinta, stane, promijeni pravac, oporavi se – i to ponovi stotinu puta za nekoliko sati, a zatim potencijalno i dva dana kasnije. Oporavak između poena, između setova i mečeva postaje manje efikasan", kaže Sika, a prenosi Njujork Tajms.

Neki od uslova svojstvenih grend slemovima, mečevi na pet setova, koji mogu da se otegnu u noć, samo pogoršavaju čitavu situaciju.

"Tetive su čvršće, zglobovi i mišići su apsorbovali decenije opterećenja, a manje povrede i degenerativne promjene se akumuliraju. To može suptilno promijeniti efikasnost pokreta, tako da stariji igrač može potrošiti više energije izvodeći isti pokret", dodaje Sika.

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Kod mlađih može se tokom napornih mečeva potrošiti 85-90% energetskih rezervi, a u kasnijoj fazi karijere ide i do blizu 100 procenata.

"Ne bih rekao da povraća zato što je stariji. Rekao bih da ponavljajuća mučnina može biti vidljiv znak koliko je tijelo blizu granice. A kako se granica između održivog opterećenja i maksimalnog opterećenja smanjuje sa godinama, potencijalno može biti lakše dostići tu tačku", ističe Sika, prenosi b92.

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Novak Đoković

US Open

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