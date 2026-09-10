Doktor otkrio zašto je Đoković povraćao na US Openu

Doktor Robi Sika, medicinski direktor Udruženja profesionalnih tenisera, dotakao se problema sa kojima se suočio srpski as Novak Đoković.

Novak je eliminisan u prvom kolu US opena od Marijana Navonea, pokazujući usput vidljive tragove iscrpljenosti a tokom meča je povraćao.

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Sika ističe da izdržljivost ne pada iznenada kada sportista uđe u tridesete, ali se efikasnost oporavka značajno smanjuje.

"Razlika se pokazuje kada tražite od tijela da sprinta, stane, promijeni pravac, oporavi se – i to ponovi stotinu puta za nekoliko sati, a zatim potencijalno i dva dana kasnije. Oporavak između poena, između setova i mečeva postaje manje efikasan", kaže Sika, a prenosi Njujork Tajms.

Neki od uslova svojstvenih grend slemovima, mečevi na pet setova, koji mogu da se otegnu u noć, samo pogoršavaju čitavu situaciju.

"Tetive su čvršće, zglobovi i mišići su apsorbovali decenije opterećenja, a manje povrede i degenerativne promjene se akumuliraju. To može suptilno promijeniti efikasnost pokreta, tako da stariji igrač može potrošiti više energije izvodeći isti pokret", dodaje Sika.

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Kod mlađih može se tokom napornih mečeva potrošiti 85-90% energetskih rezervi, a u kasnijoj fazi karijere ide i do blizu 100 procenata.

"Ne bih rekao da povraća zato što je stariji. Rekao bih da ponavljajuća mučnina može biti vidljiv znak koliko je tijelo blizu granice. A kako se granica između održivog opterećenja i maksimalnog opterećenja smanjuje sa godinama, potencijalno može biti lakše dostići tu tačku", ističe Sika, prenosi b92.