Zverev u polufinalu Ju-es opena, srušio Bekerov rekord

Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US opena nakon pobjede nad Botikom van de Zandshulpom, dok će mu rival za plasman u finale biti Karen Hačanov, koji je prošao dalje poslije predaje Aleksandera Bloksa zbog povrede.

Zverev, prvi nosilac turnira, u četvrtfinalu je savladao Van de Zandshulpa sa 6:2, 7:5, 6:1 i tako stigao do polufinala na sva četiri grend slem turnira ove sezone.

Njemački teniser, ovogodišnji osvajač Rolan Garosa i finalista Vimbldona, ranije je na turniru imao mnogo teži put, jer je u prva dva kola igrao mečeve u pet setova.

Nakon više od četiri i po sata provedena na terenu u oba uvodna nastupa, Zverev je u posljednja tri meča posao završio u tri seta i za manje od dva i po sata. Poslije plasmana među četiri najbolja rekao je:

„Na drugim turnirima bih ispao u prvom kolu, ali ovdje mogu da se vratim i igram na tri dobijena seta, igram četiri i po sata i nekako pobijedim meč, te nekako uđem u turnir. A onda počnem da igram bolje kako turnir odmiče. Svakako sam srećan što sam u polufinalu, ali, naravno, želim da odem dalje“, rekao je Zverev.

Zverev je postavio i novi njemački rekord sa 23 pobjede na grend slem turnirima u jednoj godini, čime je prestigao Borisa Bekera, koji je 1989. godine zabilježio 22 pobjede.

S druge strane, Hačanov je do svog trećeg grend slem polufinala stigao nakon što je Aleksander Bloks predao meč zbog povreda noge, rebara i leđa. Ruski teniser vodio je sa 6:2, 7:5, a Belgijanac, 28. nosilac, odustao je nakon što je Hačanov napravio brejk za 3:2 u trećem setu.

Hačanov sada traži svoje prvo finale na grend slem turnirima, nakon što je ranije igrao polufinala US opena 2022. i Australijan opena 2023. godine.

U drugom polufinalu sastaće se Amerikanci Ben Šelton i Frensis Tijafo.

(Kliks)