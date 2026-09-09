Logo

Najkasnije završeni meč ikada za 146 godina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
09.09.2026 11:18

Komentari:

0
Карлос Алкараз из Шпаније слави након освојеног поена у петом сету против Бена Шелтона из Сједињених Држава током четвртфиналног кола Отвореног првенства САД у тенису, рано ујутру у сриједу, 9. септембра 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Ben Šelton je pobedio Karlosa Alkaraza na stadionu "Artur Eš" u sredu ujutru u istorijskom meču, najkasnije završenom ikada u Njujorku.

Šelton je srušio Alkaraza u četvrtfinalu rezultatom 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7).

Ovaj meč je završen tri sata i 37 minuta posle ponoći i tako je postao najkasniji meč ikada završen na US Openu. Na 146. izdanju prestižnog turnira je ispisana višestruka istorija.

Ujedno je na stadionu "Artur Eš" odigrao svih 16 potencijalnih setova danas, a četiri od pet mečeva je završeno u supertaj-brejku. Odigrano je oko 15 sati tenisa u toku ovog dana.

Šelton je napravio pravo malo čudo i uspeo da eliminiše Alkaraza čime je osigurao da Amerikanci još jednom imaju finalistu.

Šelton će igrati protiv Frensisa Tijafoa koji je ranije slavio protiv Aleksa Mikelsena posle preokreta od 0:2.

(Nova)

Podijeli:

Tagovi :

US Open

tenis

Alkaraz Zverev

Ben Šelton

Komentari (0)

Više iz rubrike

Изненађење на Ју-ес опену: Алкараз испао, Шелтон у полуфиналу

Tenis

Iznenađenje na Ju-es openu: Alkaraz ispao, Šelton u polufinalu

3 h

0
Тениски рекет

Tenis

Ovo na US Openu nije viđeno 34 godine

20 h

0
Исписана је историја УС Опена, оборен рекорд стар више од 3 деценије

Tenis

Ispisana je istorija US Opena, oboren rekord star više od 3 decenije

22 h

0
Меч милијардерки на УС Опену, богатије су од Ђоковића, Федерера и Надала

Tenis

Meč milijarderki na US Openu, bogatije su od Đokovića, Federera i Nadala

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Rajaner izgubio tri miliona funti zbog prekida letova

12

54

Svečana akademija u Stanarima, prisustvuju Minić i Stevandić

12

51

Suprug ubio ženu vaspitačicu u vrtiću

12

49

Vlada Republike Srpske raspisala poziv za dodjelu sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima

12

27

Ambasada Rusije: NATO pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima