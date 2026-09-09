Najkasnije završeni meč ikada za 146 godina

Ben Šelton je pobedio Karlosa Alkaraza na stadionu "Artur Eš" u sredu ujutru u istorijskom meču, najkasnije završenom ikada u Njujorku.

Šelton je srušio Alkaraza u četvrtfinalu rezultatom 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7).

Ovaj meč je završen tri sata i 37 minuta posle ponoći i tako je postao najkasniji meč ikada završen na US Openu. Na 146. izdanju prestižnog turnira je ispisana višestruka istorija.

Ujedno je na stadionu "Artur Eš" odigrao svih 16 potencijalnih setova danas, a četiri od pet mečeva je završeno u supertaj-brejku. Odigrano je oko 15 sati tenisa u toku ovog dana.

Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Šelton je napravio pravo malo čudo i uspeo da eliminiše Alkaraza čime je osigurao da Amerikanci još jednom imaju finalistu.

Šelton će igrati protiv Frensisa Tijafoa koji je ranije slavio protiv Aleksa Mikelsena posle preokreta od 0:2.

(Nova)