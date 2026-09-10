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Si Đinping se oglasio nakon teške nesreće, poginulo najmanje 20 ljudi

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10.09.2026 13:50

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Предсједник Кине Си Ђинпинг на конгресу
Foto: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Teretni brod koji je bio usidren radi popravke u kineskoj luci zahvatio je požar, pri čemu je poginulo najmanje 20 ljudi, dok se pet osoba vodi kao nestalo, izvestili su u četvrtak kineski državni mediji.

Brod je bio na popravci u kompaniji Beihai Shipbuilding Co. u luci Ćingdao, velikom pomorskom čvorištu na sjeveroistočnoj kineskoj obali.

Fotografija koju je objavila novinska agencija Sinhua identifikovala je brod kao "Ocean Melody", koji plovi pod zastavom Liberije, prema podacima sajta za praćenje plovila VesselFinderm penosi AP.

Na brodu su se nalazile ukupno 42 osobe, a njih 12 je bezbedno evakuisano, objavila je Sinhua. Pet osoba je povređeno i prebačeno u bolnicu, a njihovo stanje je stabilno.

Požar je izbio oko 11 časova u četvrtak, a ugašen je do 14:30 sati po lokalnom vremenu. Na snimcima objavljenim na internetu vide se radnici na brodu koji pokušavaju da ugase požar.

Predsjednik Kine Si Đinping izdao je "važna uputstva" da se hitno sprovede spasavanje nestalih osoba sa broda, objavila je Sinhua, dodajući da je premijer Li Ćijang pozvao na spasavanje ljudi koji su "zarobljeni".

Si je takođe pozvao da se obezbedi da se "preventivne mere u potpunosti sprovode" i da se "odlučno spriječe velike i katastrofalne nesreće", piše AP.

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Tagovi :

Si Đinping

Kina

nesreća

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