Logo

Usvojena žalba sina norveške kraljice, novo suđenje za silovanje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 13:35

Komentari:

0
Маријус Борг Хојби, у центру, напушта катедралу у Ослу након сахране за норвешког краља Харалда V у Ослу, среда, 9. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Apelacioni sud u Oslu usvojio je žalbu sina norveške kraljice Mete-Marit na presudu za silovanje i naložio novo suđenje.

"Apelacioni sud će odmah započeti pripreme za postupak. Datum ročišta po žalbi još nije određen", saopšteno je iz suda.

Sin norveške kraljice Marijus Borg Hojbi u junu je osuđen na četiri godine zatvora zbog dva krivična djela silovanja, nasilja u porodici i niza drugih prekršaja.

Мариус Борг Хоби

Svijet

Sin norveške princeze osuđen za silovanje

Ovaj dvadesetdevetogodišnjak uložio je žalbu na presudu, a novo suđenje bi moglo da bude održano naredne godine.

Hojbi se trenutno nalazi u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor na imanju norveške kraljevske porodice Skaugum.

On je u nekoliko navrata dobio dozvolu za izlazak nakon smrti svog očuha-djeda, norveškog kralja Haralda Petog, kao i da prisustvuje sahrani, podsjeća DPA, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

princeza Mete-Marit

Norveška

Silovanje

Marijus Borg Hojbi

Komentari (0)

Pročitajte više

Син норвешких дипломата

Svijet

Ubio se sin norveških diplomata kojem je Epstin ostavio 5 miliona dolara

4 mj

0
Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

Svijet

Sin norveške princeze na suđenju zbog silovanja

7 mj

0
Син норвешке принцезе пред судом: Оптужен за силовања

Svijet

Sin norveške princeze pred sudom: Optužen za silovanja

7 mj

0
Ухапшен син норвешке принцезе

Svijet

Uhapšen sin norveške princeze zbog nasilja

7 mj

0

Više iz rubrike

Дара Бубамара Радојка Аџић пјевачица

Scena

Dara Bubamara presjekla: Danima se brujalo o njenom angažmanu u Zvezdama Granda

2 h

0
беба

Svijet

Adrijana (22) trebalo da otkrije pol bebe za svoj rođendan: Taj dan nikad nije dočekala

5 h

0
Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp očekuje kraj rata sa Iranom tek nakon američkih izbora

5 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.

Svijet

Avion u kojem je bio Zelenski umalo pogodio dron

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

01

Ova planina krije tajnu staru vijekovima: Evo zašto svi hrle na Klekovaču

15

56

Spremite se: Objavljena prognoza do samog kraja septembra

15

55

Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

15

53

Još jedan tragičan udes u BiH, poginula žena

15

50

Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima