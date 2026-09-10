Usvojena žalba sina norveške kraljice, novo suđenje za silovanje

Apelacioni sud u Oslu usvojio je žalbu sina norveške kraljice Mete-Marit na presudu za silovanje i naložio novo suđenje.

"Apelacioni sud će odmah započeti pripreme za postupak. Datum ročišta po žalbi još nije određen", saopšteno je iz suda.

Sin norveške kraljice Marijus Borg Hojbi u junu je osuđen na četiri godine zatvora zbog dva krivična djela silovanja, nasilja u porodici i niza drugih prekršaja.

Svijet Sin norveške princeze osuđen za silovanje

Ovaj dvadesetdevetogodišnjak uložio je žalbu na presudu, a novo suđenje bi moglo da bude održano naredne godine.

Hojbi se trenutno nalazi u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor na imanju norveške kraljevske porodice Skaugum.

On je u nekoliko navrata dobio dozvolu za izlazak nakon smrti svog očuha-djeda, norveškog kralja Haralda Petog, kao i da prisustvuje sahrani, podsjeća DPA, prenosi Srna.