Kostrešević sa oficirima za vezu osam zemalja o međunarodnoj policijskoj saradnji

Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević bio je domaćin sastanka sa oficirima za vezu i predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava Slovenije, Italije, Holandije, Švedske, Francuske, Austrije, Rumunije i Španije.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sa partnerskim policijskim službama i institucijama, kao i o mogućnostima njenog daljeg unapređenja, posebno u oblasti razmjene informacija, operativne saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija i drugih oblika kriminaliteta.

Pozivu direktora Kostreševića odazvali su se i direktor Federalne uprave policije Igor Marić i šef policije Brčko distrikta Goran Pisić.

Direktor Kostrešević istakao je značaj neposredne komunikacije sa oficirima za vezu, koja predstavlja važan kanal za efikasnu razmjenu operativnih informacija i koordinaciju aktivnosti sa međunarodnim partnerima. „Policijska saradnja ne poznaje granice.

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Efikasna borba protiv savremenih oblika kriminaliteta zahtijeva pravovremenu razmjenu informacija, međusobno povjerenje i kontinuiranu komunikaciju sa partnerskim policijskim službama. Policija Republike Srpske je opredijeljena da takvu saradnju dodatno razvija i unapređuje“, poručio je direktor Kostrešević.

Tokom posjete, direktor Policije Republike Srpske predstavio je gostima kapacitete i aktivnosti MUP-a, a oficiri za vezu su, zajedno sa domaćinom, obišli Centar za obuku u Zalužanima. Tom prilikom upoznali su se sa infrastrukturom, nastavnim i smještajnim kapacitetima, kao i brojnim sadržajima Centra koji se koriste za stručno osposobljavanje, obuku i usavršavanje policijskih službenika.