Minić otvorio III Konferenciju mladih u poljoprivredi

Premijer Republike Srpske Savo Minić otvorio je danas u Šekovićima treću Konferenciju mladih u poljoprivredi Republike Srpske.

Mladi ljudi koji se bave poljoprivredom, agro-preduzetništvom i razvojem sela, u naredna tri dana razgovaraće o savremenim izazovima i prilikama u poljoprivredi i koliko je važno povezivanje mladih koji žele da se bave poljoprivredom i razvijaju svoja gazdinstva i poslove.

Konferencija će okupiti više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje javnosti na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara.

Savo Minić - konferencija mladih poljoprivrednika

Ovaj značajan skup, koji se održava jednom godišnje u ruralnim sredinama Republike Srpske, u prvi plan stavlja gorući problem visoke prosječne starosti poljoprivrednog stanovništva i potrebu za popularizacijom i modernizacijom ove privredne grane među mladima.

Pokrovitelji Konferencije mladih u poljoprivredi Republike Srpske su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, prenosi Srna