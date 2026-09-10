Minić otvorio III Konferenciju mladih u poljoprivredi

Autor:ATV redakcija
Komentari:6
Premijer Republike Srpske Savo Minić otvorio je danas u Šekovićima treću Konferenciju mladih u poljoprivredi Republike Srpske.
Mladi ljudi koji se bave poljoprivredom, agro-preduzetništvom i razvojem sela, u naredna tri dana razgovaraće o savremenim izazovima i prilikama u poljoprivredi i koliko je važno povezivanje mladih koji žele da se bave poljoprivredom i razvijaju svoja gazdinstva i poslove.
Konferencija će okupiti više od 200 učesnika i predstavnika republičkih institucija s ciljem skretanja pažnje javnosti na ruralna područja i generacijsku obnovu domaćeg agrara.
Ovaj značajan skup, koji se održava jednom godišnje u ruralnim sredinama Republike Srpske, u prvi plan stavlja gorući problem visoke prosječne starosti poljoprivrednog stanovništva i potrebu za popularizacijom i modernizacijom ove privredne grane među mladima.
Pokrovitelji Konferencije mladih u poljoprivredi Republike Srpske su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h13
Najnovije
Najčitanije
16
01
15
56
15
55
15
53
15
50
Trenutno na programu