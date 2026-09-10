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Rajka Jokanović za ATV o aktivnostima Agencije za agrarna plaćanja

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10.09.2026 13:33

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Рајка Јокановић за АТВ о активностима Агенције за аграрна плаћања
Foto: ATV

Veliki dio agrarnog budžeta Republike Srpske ove godine usmjeren je na podršku poljoprivrednicima i kapitalnim investicijama.

Koliko je zahtjeva pristiglo? U šta proizvođači najviše ulažu? Kako Ministarstvo i Agencija odgovaraju na sve izraženije izazove koje donose klimatske promjene i potrebe ruralnih područja?

Odgovore smo potražili od Rajke Jokanović, načelnice Odjeljenja za kapitalne investicije Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Detaljnije u videu:

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Tag :

Agencija za agrarna plaćanja

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