Rajka Jokanović za ATV o aktivnostima Agencije za agrarna plaćanja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Veliki dio agrarnog budžeta Republike Srpske ove godine usmjeren je na podršku poljoprivrednicima i kapitalnim investicijama.
Koliko je zahtjeva pristiglo? U šta proizvođači najviše ulažu? Kako Ministarstvo i Agencija odgovaraju na sve izraženije izazove koje donose klimatske promjene i potrebe ruralnih područja?
Odgovore smo potražili od Rajke Jokanović, načelnice Odjeljenja za kapitalne investicije Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.
Detaljnije u videu:
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h13
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h5
Najnovije
Najčitanije
16
01
15
56
15
55
15
53
15
50
Trenutno na programu