Marić Tubonjić: Da nije podsticaja mi ništa sebi novo ne bi mogli kupiti

Autor:ATV redakcija
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Da nije podsticaja mi ništa sebi novo ne bi mogli kupiti, rekla je Gorana Marić Tubonjić, mini farma Tubonjić, selo Crkvena kod Prnjavora.
"Što se tiče podsticaja, mi smo baš zadovoljni i zahvalni. Da nije podsticaja mi ništa sebi novo ne bi mogli kupiti, ostvarujem 50% povrata na osnovu toga što sam žena i živimo na selu", kaže Gorana Marić Tubonjić.
Prema njenim riječima, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja obezbijeđen je traktor, balirka, rastresač stajskog đubriva, presu, veliku tanjiraču i frezu.
"Da nemamo podsticaj, mi to ne bi mogli sebi priuštiti, ostvariti i uzeti. Nova stvar je nova, kad krenemo ne sikiramo se da će se nešto pokvariti", kaže Marić Tubonjić.
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