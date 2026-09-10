Marić Tubonjić: Da nije podsticaja mi ništa sebi novo ne bi mogli kupiti

Da nije podsticaja mi ništa sebi novo ne bi mogli kupiti, rekla je Gorana Marić Tubonjić, mini farma Tubonjić, selo Crkvena kod Prnjavora.

"Što se tiče podsticaja, mi smo baš zadovoljni i zahvalni. Da nije podsticaja mi ništa sebi novo ne bi mogli kupiti, ostvarujem 50% povrata na osnovu toga što sam žena i živimo na selu", kaže Gorana Marić Tubonjić.

Prema njenim riječima, posredstvom Agencije za agrarna plaćanja obezbijeđen je traktor, balirka, rastresač stajskog đubriva, presu, veliku tanjiraču i frezu.

"Da nemamo podsticaj, mi to ne bi mogli sebi priuštiti, ostvariti i uzeti. Nova stvar je nova, kad krenemo ne sikiramo se da će se nešto pokvariti", kaže Marić Tubonjić.