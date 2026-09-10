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Četiri nove vrste insekata dobile ime po Tejlor Svift

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10.09.2026 12:53

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пјевачица најбогатија музичка звијезда у Америци
Foto: YouTube/printscreen

Naučnici su nazvali četiri novoidentifikovane vrste insekata po američkoj superzvijezdi Tejlor Svift, a životinje pripadaju novoimenovanom rodu "sviftiefilus", saopštio je Univerzitet Kalifornije u Riversajdu.

Unutar roda, stručnjaci su identifikovali četiri vrste koje su nazvali po pjevačici i njenim albumima: "sviftiefilus tajlore", "sviftiefilus amator", "sviftiefilus interpidus i "sviftiefilus poetorum".

Imena su latinske verzije riječi "Tejlor" i albuma "Ljubavnik", "Neustrašiv" i "Pjesnici", što se odnosi na album "Odjeljenje mučenih pjesnika".

Iz Univerziteta navode da životinje pripadaju porodici mekih buba. Doktorant Sara Šreder, koja je koautor naučnog rada, nada se da će imenovanje skrenuti više pažnje na zaštitu insekata.

"Kao doživotnom obožavatelju bilo mi je autentično da odam počast Tejlor Svift na ovaj način, kao i da skrenem pažnju na raznolikost insekata koja tek treba da bude otkrivena", rekla je Šrederova u saopštenju koje je objavio univerzitet.

Ona je dodala da je još jedan razlog zašto je insekte nazvala po Sviftovoj je izgled buba.

"Imaju crveno-narandžaste strukture na svojim svijetlim tijelima, koje podsećaju na cvjetove. Prepoznatljivo na Tejlor Svift su njena plava kosa i crvene usne. Ovi insekti su blijedožute boje sa crvenim akcentima svuda", rekla je ona.

Četiri nove vrste su biljojedi i usko su povezane sa australijskim biljnim rodom "alokasuarina".

Insekti su otkriveni su između 1995. i 2004. godine kao dio projekta biodiverziteta američkih i australijskih istraživača. U to vrijeme, stručnjaci su prikupili 50.000 primjeraka, koje je trebalo sortirati, analizirati i identifikovati, prenosi Srna.

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Tagovi :

Tejlor Svift

insekti

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Pjevačica

naučnici

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