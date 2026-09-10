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Humanost na djelu: U Mrkonjić Gradu prikupljene 23 jedinice krvi

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10.09.2026 13:47

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Добровољно давање крви Мркоњић Град
Foto: Srna

U akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj danas u Mrkonjić Gradu prikupljene su 23 jedinice ove dragocjene tečnosti.

Humanoj akciji, održanoj u Kulturnom centru "Petar Kočić", odazvala su se 32 davaoca.

Petar Mitrić, sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta koja je organizator akcije, rekao je da je evidentiran porast broja sugrađana kojima je potrebna krv.

On je zahvalio pripadnicima Policijske uprave Mrkonjić Grad i sugrađanima koji su se odazvali pozivu da daju krv, kao i dobrovoljnim davaocima iz opština Šipovo i Ribnik.

Mitrić, koji je danas krv dao 30. put, radi u Crvenom krstu 30 godina i aktivan je u mnogim humanitarnim akcijama, prenosi Srna.

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Tagovi :

dobrovoljno darivanje krvi

Mrkonjić Grad

dobrovoljni davaoci krvi

Crveni krst

Humanitarna akcija

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