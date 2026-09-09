Požar kod Zvornika, vatrogasci na terenu

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Na području Liješnja kod Zvornika večeras je došlo do požara, a vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i trenutno rade na lokalizaciji požara i sprečavanju njegovog daljeg širenja.

Intervencija je u toku. Banja Luka Kiša donijela olakšanje na požarištu u Piskavici Više informacija o uzroku požara i eventualnoj materijalnoj šteti biće poznato nakon završetka intervencije.

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