Požar kod Zvornika, vatrogasci na terenu

Autor:ATV redakcija
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Na području Liješnja kod Zvornika večeras je došlo do požara, a vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i trenutno rade na lokalizaciji požara i sprečavanju njegovog daljeg širenja.
Intervencija je u toku.
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Više informacija o uzroku požara i eventualnoj materijalnoj šteti biće poznato nakon završetka intervencije.
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