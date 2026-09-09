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Požar kod Zvornika, vatrogasci na terenu

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09.09.2026 21:50

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Пожар код Зворника, ватрогасци на терену
Foto: Tanjug/AP

Na području Liješnja kod Zvornika večeras je došlo do požara, a vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i trenutno rade na lokalizaciji požara i sprečavanju njegovog daljeg širenja.

Intervencija je u toku.

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Više informacija o uzroku požara i eventualnoj materijalnoj šteti biće poznato nakon završetka intervencije.

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Tagovi :

požar

Zvornik

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