"Srpska se nalazi u jednom od najvećih investicionih ciklusa"

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik istakao je u emisiji "Telering" da se Republika Srpska nalazi se u jednom od najvećih investicionih ciklusa, osluškuje potrebe svojih građana i svakodnevno ekonomski jača.

Dodik je za RTRS istakao da se, uprkos pritiscima, udruženim i orkestriranim napadima, ambijent u potpunosti promijenio i glas Srpske se danas napokon čuje u svijetu.

"Skinute su sankcije, tada ni ljudi u okruženju nisu vjerovali da su nam skinute sankcije samo zato što se vratila pravda, nego su mislili da smo ustupili nešto, dali nešto iz Republike Srpske. Samo je bilo potrebno vrijeme da se pokaže da nismo željeli ni korak nazad da se povučemo što se tiče Republike i njenih institucija, a da smo uspjeli da vratimo pravdu, sankcije su ukinute, a otvorila su se nova vrata", dodao je Dodik.

Dodik je dodao da se preko 7,5 milijardi maraka se trenutno investira širom Republike Srpske.

Republika Srpska Igor Dodik iznio rezultate: Minić vodi više od pet odsto, SNSD na 40 odsto

"Danas nemate opštinu ili grad, a da ne pronađete nešto i ne vidite nešto da se gradi, vrtići, bolnice, dvorane, autoputevi, putevi", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da budućnost Srpske mora biti ekonomski stabilna, snažna, slobodna i sposobna da prati savremene tehnološke trendove, ocijenio je Dodik.

"Moramo usmjeriti sve snage prema tome, biti jedinstveni i pronaći način da pratimo današnje trendove, posebno tehnološke. Srpska mora da bude energetski stabilna i da energija omogućava apsolutnu stabilnost u budućnosti. Potencijal još neizgrađenih energetskih projekata u Republici Srpskoj, uključujući hidroelektrane i solarne elektrane, premašuje jedan gigavat. Današnji potencijal u energetici omogućio bi nam izvoz električne energije, ali i dolazak velikih IT kompanija koje bi u Republici Srpskoj gradile data centre i ovdje čuvale svoje podatke. Na taj način mogli bismo da budemo potpuno nezavisni, finansijski i energetski", ocijenio je Dodik.

Istakao je i potrebu da se obrazovani ljudi koji su otišli u inostranstvo podstaknu na povratak.

"Moramo da se posvetimo ljudima koji su otišli u inostranstvo i da ih vratimo. Potrebno je da ovdje prenesu iskustvo stečeno na fakultetima i u velikim kompanijama, da uzmemo dobre prakse i uradimo isto u Republici Srpskoj", istakao je Dodik.

Republika Srpska Igor Dodik: Pokazaćemo da samo najjača partija ne samo u Srpskoj nego i šire

Govoreći o mjerama kojima bi trebalo zaustaviti odlazak stanovništva, Dodik smatra da mladim ljudima treba obezbijediti posao i mogućnost da riješe stambeno pitanje.

Kao primjer je naveo Ribnik, gdje se, prema njegovim riječima, već gradi stambena zgrada za mlade bračne parove, dok slična rješenja treba razmotriti i za Banjaluku.

"Kada mladom čovjeku ponudite radno mjesto i krov nad glavom, onda nema razloga da razmišlja o odlasku u inostranstvo", konstatovao je Dodik.

Ističe da je Srpska među najmanje zaduženima u regionu, te da je otvaranje međunarodnih finansijskih tokova omogućilo pokretanje brojnih projekata koji su ranije bili zaustavljeni.

Kao jedan od konkretnih problema izdvojio je stanje niskonaponske mreže, posebno u ruralnim sredinama, najavljujući ulaganje veće od 40 miliona KM.

SRPSKA U KOMUNIKACIJI SA SAD

Dodik je rekao da je Republika Srpska u konstantnoj komunikaciji sa administracijom SAD i da se neki dogovori već rješavaju.

"Potpisan je memorandum o razumijevanju sa naše i strane Amerike, a čekamo i hrvatsku stranu kako bi počeo da se realizuje projekat "Dubrovnik dva". To je ogroman projekat koji će nam dati energetsku stabilnost". rekao je Dodik.

On je dodao i da je Srpska u fazi pregovora i dogovora sa određenim kompanijama, koje bi došle u Srpsku da grade data centre.

"To su neke stvari koje operativno radimo i vjerujem da će rezultati toga biti vidljivi uskoro. Republika Srpska ima značajne potencijale i resurse, koje treba da iskoristi na pravi način, koristeći dobre prakse i primjere drugih zemalja, da bi se razvijala i napredovala. Na granici smo sa EU, imamo vodu, jeftinu električnu energiju, edukovanu radnu snagu i sve to treba da iskoristimo. Budućnost će biti voda i hrana, uz energetski i IT sektor", istakao je Dodik za RTRS.