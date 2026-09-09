Igor Dodik: Pokazaćemo da samo najjača partija ne samo u Srpskoj nego i šire

"Vrijeme koje je pred nama pokazaće i potvrditi da je SNSD zaista najjača organizacija, partija, ne samo u Republici Srpskoj, nego i šire", istakao je Dodik za RTRS.

On je objasnio da stranka svakodnevno radi detaljna istraživanja i fokus grupe u svim lokalnim zajednicama, te da rezultati pokazuju kontinuiran rast.

"Mi radimo svaki dan istraživanja, uvijek imamo renomirane kuće koje to rade. Uvijek imamo tri, četiri različite agencije koje nam to provjeravaju, radimo fokus grupe i sve ispitujemo, svaku lokalnu zajednicu. Savo Minić danas ima prednost više od pet odsto i to raste kontinuirano. Kad vidite sa druge strane, protivkandidata, da ga ne spominjem, čovjek koji nije htio da glasa za sebe da bude kandidat, koji nije htio da preuzme odgovornost, evo i za duel nije htio da preuzme odgovornost, to su činjenice", rekao je Dodik.

Istakao je da Željka Cvijanović, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, ima neupitnu prednost.

"I što se tiče SNSD-a kao SNSD-a, dostiže 40 odsto podrške. To su 33 do 34 mandata. To je ono što mi procjenjujemo da ćemo imati nakon 4. oktobra, zajedno sa koalicionim partnerima, da dođemo do dvotrećinske većine. Važan nam je Parlament BiH da imamo šest mandata, to je procjena Izbornog štaba i to je ono što danas potvrđuju ankete, zajedno sa koalicionim partnerima. Želimo da dođemo do četiri u Domu naroda, da imamo potpunu vlast i u Republici Srpskoj i na BiH nivou", rekao je Dodik.

Smatra da će i koalicioni partneri na kraju svi da pređu cenzus.

"Moram da kažem i da su oni konstantno bili sa nama kada je bio najteži period. Svaki koalicioni partner je bio potpuno na raspolaganju, donosile su se zajedničke odluke i, naravno, da nam je drago što imamo širok dijapazon koalicionih partnera i ankete pokazuju da će oni svi preći cenzus i biće apsolutno vlast u novom izbornom ciklusu nakon 4. oktobra", rekao je Dodik.

Istakao je da bi volio da što više ljudi izađe na izbore i iskaže svoju volju.

"Prioritet mora biti Republika Srpska i narod, jer mimo toga ko smo onda mi", rekao je Dodik.

"Privilegovan sam što nosim listu Izborne jedinice 3"

Dodik ističe da je ponosan i privilegovan što vodi listu u svojoj izbornoj jedinici.

"Kada vidim biografije ljudi koji su iza mene na toj listi, to je zaista za divljenje. Mislim da imamo najjaču listu u Republici Srpskoj. Kada vidite doktora Nenada Talića i da ne spominjem svakoga lično, počastovan sam što predvodim tu listu", rekao je Dodik.

Kada je u pitanju politički protivnik, odnosno Draško Stanivuković, Dodik ističe da je Stanivuković karijeru gradio na diskreditaciji njega i njegove porodice.

"To je nešto što ja nikad ne bih radio ni prema kome i trudim se da samo argumentovano se suprotstavljam onom koji je na političkoj sceni, ne da diram porodicu ili prijatelje ili bilo koga drugog. Ali se trudim da tim pristupom se obratim biračima, da tražimo rješenja, a ne da napadamo jedni druge", rekao je Dodik.

Što se tiče Republike Srpske, uvjeren je da će SNSD odneti ubedljivu pobedu.

"A, kada je u pitanju Banjaluka, mislim da još uvijek treba neko određeno vrijeme da prođe, da se dokažemo. Priznajemo da smo griješili, ali hoćemo da ispravimo te greške", rekao je Dodik.