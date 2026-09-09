Stanari se grade: Vlada Srpske podržava proširenje škole, vrtića i vodovoda

Stanari se grade, a u vrtiću i školi je sve više djece. Zato će Vlade Srpske podržati projekte proširenja kapaciteta vrtića, ali i rješavanja problema vodosnabdijevanja, rekao je premijer Srpske Savo Minić koji je danas bio u Stanarima. Tamo je proslavljen i Dan opštine.

U Stanarima je sve više djece. Zato tamo proširuju kapacitete škole i vrtića. U toku je izgradnja temelja. Škola i vrtić su, kažu, pod jednim krovom. Proširenje je bilo neophodno.

"Plan nam je da u prizemlju dogradimo vrtić, da napravimo profesionalnu kuhinju i proširimo kapacitete za bar još jednu vrtićku grupu. A gore na gornjem spratu plan je da proširimo školu i sagradimo pet učionica", kazao je direktor Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Stanari Zorica Glišić Samac.

To bi bilo veliko olakšanje. Trenutno su u potpunosti popunjeni kapaciteti škole i vrtića. Dogradnju objekta pomoće i Vlada Srpske.

"Tako da će naše aktivnosti biti na izrzradnji vrtića i škole, to je jedan objekat. Upravo smo čuli dobre vijesi da ćemo utome imati podršku Vlade Republike Srpske", dodao je načelnik opštine Stanari Aleksandar Ristić.

"Ovdje je napravljeno jedno izuzetno dobro tehničko rješenje. Da imamo i vrtić i školu zajendo. Riješeni problemi i produženi boravak. Na drugoj strani smo razgovarali o ko infrastrukturnih projekata kada je u pitanju Vodovod. Vlada Srpske će se uključiti kada su u pitanju i Ostružnja i Jelanska", istako je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

U Stanarima se godišnje na vodovodnu mrežu priključi oko 600 domaćinstava. Po broju stanovnika, imaju i najveći broj vodovodnih priključaka u Srpskoj.

"Ovo je jedna brzo rastuća i dobro organizovana lokalna zajednica koja je našla način da nađe sinergiju sa republičkim institucijama i zaslužuje svu našu podršku", rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Stanari su postali opština na današnji dan, 9. septembra 2014. godine. Dan opštine obilježili su svečanom akademijom u Centru za kulturu. Uručena su priznanja i nagrade zaslužnim pojedincim i privrednicima.