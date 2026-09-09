Aviotaksa ugrožava rad aerodroma

Potrebno je ponovo uvesti moratorijum na taksu po odlazaćem putniku ili razmisliti o tome da ona bude smanjena kako bi bio zadržan rast u avio-sektoru u BiH, poruka je ministra transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH.

Edin Forto se danas sastao sa generalnim direktorom Međunarodnog savjeta aerodroma za Evropu, predstavnicima Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo i aerodroma u BiH. Na stolu su se našli izazovi s kojima se suočava taj sektor.

Uvođenje moratorijuma ili smanjenje takse neophodini su kako bi aviokompanije ostale u zemlji, poruka je ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH. Edin Forto kaže da je taksa jedna od glavnih prepreka, posebno lou kost kompanijama. One prve napuštaju destinacije koje imaju namete koje štete njihovim profitima.

"Ako imate veliki broj putnika to utiče na profit i može biti ključno da ne želite više letjeti iz Tuzle, Sarajeva Banjaluke i Mostara. Zbog toga je jako bitno da naša politika razmotri da ponovo uvedemo moratorijum ili da smanjimo iznos taksu do mjere gdje više ne predstavlja opasnost za naše aerodrome", ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH Edin Forto.

Da bi rastući troškovi avio prevoza najviše mogli pogoditi manje aerodrome nalik onim u BiH, kaže i Direktor Međunarodnog savjeta aerodroma za Evropu. Nada se pronalasku rješenja.

"Zahvalni smo na zalaganju da se takse ukinu i moratorij ponovo uspostavi, ili bar da se iznos taksi smanji i to je ono čemu se mi nadamo i očekujemo da se to dogodi što je prije moguće", istakao je generalni direktor "ACI Europe" Olivier Jankovec.

Naplate takse i dalje je ključno pitanje za konkurentnost, ali i opstanak domaćih aerodroma na Evropskom tržištu, upozoravaju iz četiri međunarodna aerodroma u BiH.

"Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati pomake kada je upitinju ili donošenje odluke o moratorijumu ili potpuno okidanje takse ili u njenom dodatnom smanjenju", direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović.

Zaključak sa sastanka je da BiH mora da poboljša uslove poslovanja svojih aerodroma i spremno dočeka promjene na globalnom avio tržištu kako bi sačuvala postojeće i privukla nove avio kompanije.