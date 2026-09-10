Dodik: Čelinac - mjesto koje se razvija, gradi, širi i jača

Vrijeme je najbolji sudija. A godine vlasti SNSD-a u Čelincu najbolje pokazuju šta znači kada postoje politika, plan i ljudi koji znaju šta rade, naveo je lider SNSD Milorad Dodik.

"Čelinac danas nije siromašna periferija Banjaluke. To je mjesto koje se razvija, gradi, širi i jača. SNSD je godinama ulagao u Čelinac, u njegovu infrastrukturu i uslove za život ljudi, i rezultati te politike se vide na svakom koraku", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Vrijeme je najbolji sudija. A godine vlasti SNSD-a u Čelincu najbolje pokazuju šta znači kada postoje politika, plan i ljudi koji znaju šta rade.



Čelinac danas nije siromašna periferija Banjaluke. To je mjesto koje se razvija, gradi, širi i jača. SNSD je godinama ulagao u Čelinac, u… pic.twitter.com/ulPNW9sGlX — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 10, 2026

Kazao je da nisu došli da pričaju šta bi mogli uraditi.

"Pokazali smo šta znamo da uradimo. I nastavićemo još snažnije", poručio je Dodik.