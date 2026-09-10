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Dodik: Čelinac - mjesto koje se razvija, gradi, širi i jača

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10.09.2026 22:36

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Милорад Додик
Foto: ATV / Branko Jović

Vrijeme je najbolji sudija. A godine vlasti SNSD-a u Čelincu najbolje pokazuju šta znači kada postoje politika, plan i ljudi koji znaju šta rade, naveo je lider SNSD Milorad Dodik.

"Čelinac danas nije siromašna periferija Banjaluke. To je mjesto koje se razvija, gradi, širi i jača. SNSD je godinama ulagao u Čelinac, u njegovu infrastrukturu i uslove za život ljudi, i rezultati te politike se vide na svakom koraku", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Kazao je da nisu došli da pričaju šta bi mogli uraditi.

"Pokazali smo šta znamo da uradimo. I nastavićemo još snažnije", poručio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Čelinac

SNSD

Izbori 2026

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