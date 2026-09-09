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Minić: Novi vrtić u Ugljeviku će imati najsavremenije uslove za boravak d‌jece

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09.09.2026 19:07

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da će novi vrtić u Ugljeviku biti grandiozan i imati najsavremenije uslove za boravak d‌jece.

"Republika Srpska je u investicionom ciklusu koji je u ovom momentu na stotine miliona KM, i željeli smo da to i ovd‌je u Ugljeviku osjetite", rekao je Minić.

On je naveo da se jedno vrijeme čekalo iz objektivnih razloga i da će u novom objektu biti i jaslice i vrtić, kao i da će vrtićd‌jeca imati mogućnost za produženi dnevni boravak.

"Ovo će biti vrtić na koji ćemo svi biti ponosni, a najviše što će u njemu naši najmlađi biti u najsavremenijim i najmodernijim uslovima", rekao je Minić u Ugljeviku gd‌je je danas položen kamen temeljac za novi vrtić.

On je naveo da mu je izuzetno drago da se za ovo vrijeme otkako je na čelu Vlade Republike Srpske grade škole i vrtići, navodeći da se prije početka nastave intervenisalo u više od 90 škola u Srpskoj.

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Minić je naveo i da je Vlada u Tesliću u potrazi za zgradom u kojoj bi bila Policijska stanica, CIPS, Poreska uprava i druge javne ustanove koje su rasute u toj lokalnoj zajednici.

On je naveo da je o tome razgovarao sa gradonačelnikom Milanom Miličevićem i da je on rekao da je to dobra ideja.

"Koliko to košta i koliko će koštati ja ne odlučujem. Tek nakon svih procedura i u razgovoru sa lokalnom zajednicom odlučićemo da li će to biti", rekao je Minić.

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Savo Minić

SNSD

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Ugljevik

Vrtić

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