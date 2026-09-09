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Teška nesreća u Poljskoj: Voz sa 120 putnika izletio iz šina i udario u kamion

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09.09.2026 19:41

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Хитна помоћ
Foto: Mikhail Nilov / Pexels

U Poljskoj je danas povrijeđeno najmanje 20 osoba u sudaru voza i kamiona u blizini Pšisuhe, oko 100 kilometara jugoistočno od Varšave.

U trenutku nesreće u vozu je bilo 120 putnika. Voz, koji je saobraćao na liniji Lublin – Šćećin, nakon žestokog sudara sa kamionom izletio je iz šina.

Prema dosadašnjim informacijama, četiri povrijeđene osobe nalaze se u veoma teškom stanju.

Na mjestu nesreće viđeni su prevrnuti vagoni, dok su spasilačke ekipe satima tragaju za povrijeđenima i eventualno zarobljenim putnicima. Vozač kamiona je preživio sudar, ali je teško povrijeđen i jedva je izvučen iz smrskane kabine.

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U akciji spasavanja učestvovala su dva medicinska helikoptera, koji su najteže povrijeđene prevezli u bolnicu.

Željeznički saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti je obustavljen.

Nesreća se dogodila oko 11.20 časova, a uzroci sudara za sada nisu poznati. Policija i nadležne službe obavljaju uviđaj i istragu, piše Glas Srpske.

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Tagovi :

Poljska

nesreća

Voz

Kamion

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