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Zaharova: Zapadne zemlje samo sebi nanose štetu

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09.09.2026 19:15

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Захарова: Западне земље само себи наносе штету
Foto: Tanjug/AP

Zapadne zemlje samo nanose štetu svojoj ekonomiji uvodeći sankcije Rusiji, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Iznenada su donijeli odluku da su sankcije protiv Rusije jedini način za zaštitu sopstvene ekonomije, industrije i proizvodnje. Čine to iz čistog očaja, jer nemaju drugog načina ili metode za konkurenciju Rusiji, nikakvih inicijativa za sopstveni razvoj", istakla je Zaharova.

Zaharova je rekla da se zapadne zemlje ponašaju kao "pokvareni štampač" i nastavljaju da donose nove sankcije protiv Rusije iz čistog očaja.

Prema njenim riječima, rat Zapada sankcijama protiv Rusije podsjeća na "duha koji je pobjegao iz boce", prenosi TASS.

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"To je jednostavno ludilo, samouništenje jer time ne nanose štetu Rusiji već sebi, a nas samo jačaju", dodala je Zaharova, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Zapad

Šteta

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