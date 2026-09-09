Neetično izvještavanje svjetskih medija o sahrani generala Mladića

Dio svjetskih medija odlučio je da izvještavanje o sahrani generala Ratka Mladića svede na etikete i kvalifikacije pa su uz samu vijest o hiljadama okupljenih ponavljali izraze koji nisu ni prošli pored novinarske etike.

I tu se postavlja pitanje, gdje prestaje informacija, a gdje politika počinje da upliće svoje prste?

Da li je posao novinara da čitaocima i gledaocima objasni događaj ili da im unaprijed sugeriše kako da ga posmatraju? Može li se o čovjeku koji je osuđen izvještavati kritički i precizno, bez pretvaranja svakog izvještaja u lični komentar? Jedno je podsjetiti na presude, činjenice i događaje iz prošlosti što je i obaveza profesionalnog novinarstva, a sasvim drugo je ljudima koji su se okupili na sahrani, a i pokojniku dodavati pridjeve ako se uopšte mogu tako nazvati. Ovo nije pitanje o tome ko će kome promijeniti mišljenje o Ratku Mladiću. Ovo je pitanje o novinarstvu, profesionalizmu, etici.

"Ratni zločinac Mladić pokopan je kao heroj u Srbiji uprkos upozorenjima EU". "Lideri institucija EU kritikuju Srbiju zbog „šokantne“ sahrane Ratka Mladića". Ratko Mladić, „bosanski kasapin“, sahranjen kao heroj u Srbiji - samo su neki od naslova svjetskih medija koji su izvještavali o sahrani generala Ratka Mladića.

"Ratko Mladić, komandant bosanskih Srba koji je umro dok je služio doživotnu kaznu za ratne zločine, sahranjen je uz vojne počasti i uz prisustvo gomile ljudi, dok je Srbija prkosila upozorenjima Evropske unije da ne dozvoli javno odavanje počasti čovjeku proglašenom krivim za prvi slučaj genocida na kontinentu od Drugog svjetskog rata", naveo je Si-en-en.

"Najviši zvaničnici Evropske unije ocijenili su "šokantnim" to što je Srbija herojski sahranila Ratka Mladića, bosanskog srpskog generala koji je umro dok je služio doživotnu kaznu za ratne zločine, i doveli su u pitanje podobnost Srbije da se pridruži njihovom bloku", navedeno na ja FOKS4KS.

"Hiljade ljudi okupilo se u Beogradu kako bi oplakali bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba, Ratka Mladića, čovjeka koga smatraju nacionalnim herojem, ali koji je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u BiH 1992-95. godine. Tako je o sahrani generala izvjestio Rojters koji je uz SNN i Njujorktajms na portalu koristio kadrove upravo naše televizije (pokriveno videom gdje se vide kadrovi i potpis ATV)", napisao je Rojtrs.

"Slike sa sahrane Ratka Mladića Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić je bio osuđeni ratni zločinac. Bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti“, napisali su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta na X", ovako je izvještavao Euronjuz.

"Hiljade ljudi okupilo se u Beogradu kako bi odali počast bivšem vojnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću prije njegove sahrane, koja je održana bez formalnih državnih ili vojnih počasti.

Pristalice koje su nosile srpske zastave i fotografije Mladića okupile su se ispred crkve Svetog Luke, gdje je njegov kovčeg bio izložen prije sahrane. Kasnije je sahranjen pored svoje ćerke na obližnjem groblju", objavio je RT.

"Fanfare na beogradskoj sahrani čovjeka osuđenog za genocid pokreću pitanja EU o planu članstva Srbije", kratko je napisao Gardijan.

"Jedan ministar u vladi Srbije je prvobitno rekao da će Mladić biti sahranjen uz državne počasti , ali su ti planovi promijenjeni nakon prigovora nekih evropskih lidera", objavio je Bi-bi-si.

"Ratko Mladić, komandant bosanskih Srba koji je umro dok je služio doživotnu kaznu za ratne zločine, sahranjen je uz vojne počasti i uz prisustvo gomile ljudi, dok je Srbija prkosila upozorenjima Evropske unije da ne dozvoli javnu počast čoveku proglašenom krivim za prvi slučaj genocida na kontinentu od Drugog svjetskog rata", naveo je AP.

"Bivši komandant srpske vojske u Bosni i Hercegovini, koga je međunarodni sud osudio za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih i koji je umro u zatvoru u Hagu, sahranjen je u srpskoj prestonici", objavio je Le Monde.