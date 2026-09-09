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Srbin doživio šok na aerodromu: Zbog ove oznake morao odmah da se vrati kući

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09.09.2026 16:50

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Путници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Državljaninu Srbije odbijen je ulazak u Njemačku na aerodromu Berlin Brandenburg, a prema navodima, razlog je bilo prekoračenje dozvoljenog boravka, zbog čega mu je u pasošu upisana oznaka "C".

Na graničnoj kontroli njemački službenik mu je, pored uobičajenog postupka, na pasošu ručno ispisao oznaku "C" i precrtao ulazni pečat.

Time mu je, kako se navodi, praktično saopšteno da mu ulazak u zemlju nije dozvoljen, ali u prvi mah nije znao zbog čega. Tek nakon što je saznao šta oznaka "C" u pasošu zapravo znači, postalo mu je jasno zašto je vraćen sa granice.

Šta znači slovo "C"?

Oznaka "C" odnosi se na situaciju kada putnik nema potrebnu važeću vizu ili boravišnu dozvolu.

To se može dogoditi putnicima kojima je za ulazak u određenu državu potrebna viza, a nisu je pribavili, kao i osobama čija je dozvola boravka istekla ili više nije važeća.

Iako građanima Srbije za kratkotrajni boravak u Njemačkoj viza nije potrebna, postoje druga pravila čije kršenje može dovesti do odbijanja ulaska.

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U konkretnom slučaju, prema navodima, razlog je bio prekoračenje dozvoljenog perioda boravka.

Drugim riječima, činjenica da srpskim državljanima nije potrebna viza za turistički ulazak u Njemačku ne znači da je prelazak granice automatski zagarantovan. Putnici moraju da ispune sve uslove za ulazak i da poštuju pravila o maksimalnom trajanju boravka.

Zbog toga se može dogoditi da putnik stigne do same granice ili aerodroma, a da mu nakon kontrole bude odbijen ulazak i da bude upućen na povratni let.

Ovakva pravila primjenjuju se na državljane zemalja van Evropske unije, uključujući i građane Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Albanije.

Šta znače ostala slova:

A - ne posjeduje važeći dokument

B - lice posjeduje falsifikovani dokument

C - osoba nema važeću vizu ili dozvolu boravka

D - osoba posjeduje falsifikovanu ili prepravljenu vizu

E - osoba ne posjeduje dokumente kojima bi dokazala opravdala posjetu

F - osoba je prekoračila boravak od tri mjeseca u periodu od šest mjeseci

G - osoba nema kod sebe dovoljno sredstava za izdržavanje

H - osoba ima zabranu ulaska u područje Šengena ili nacionalno područje

I - osoba predstavlja opasnost za javni poredak, zdravlje i sigurnost jedne ili više članica Evropske unije.

(Informer)

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Tagovi :

Aerodrom

pasoš

Državljanin Srbije

Njemačka

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