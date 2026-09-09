Alkaraz nakon poraza: Ispao sam od zvijeri

Autor:ATV redakcija
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Španski teniser Karlos Alkaraz rekao je da iz Njujorka odlazi zadovoljan uprkos eliminaciji u četvrtfinalu US Opena.
Njega je nakon velike borbe savladao Amerikanac Ben Šelton sa 3:2 u setovima.
"Odlazim uzdignute glave, srećan i zdrav. Igrao sam protiv zvijeri. Nekad pobijedite, a nekad izgubite", rekao je Alkaraz.
Španski teniser je istakao da je nakon duge pauze zbog povrede ručnog zgloba zadovoljan prikazanim.
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On je naglasio da je jedan od ključnih faktora bio snažan servis američkog tenisera, te dodao da je Šelton odigrao izuzetno zreo i kompletan meč.
Šelton će u polufinalu US Opena igrati protiv sunarodnjaka Frensisa Tijafoa, dok se Alkaraz okreće završnici sezone i novim izazovima.
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