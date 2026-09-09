Đoković propustio priliku da zaradi rekordan novac

Ovogodišnji US Open daje rekordan nagradni fond za tenisere. Novak Đoković, najbolji srpski teniser, propustio je priliku da zaradi 5.500.000 dolara.

Ben Šelton je u sredu ujutru izbacio Karlosa Alkaraza u pet setova rezultatom 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7) u četvrtfinalu i na taj način inkasirao 1.450.000 dolara.

Pobjednik posljednjeg grend slema u sezoni zaradiće čak 5.500.000 dolara.

Ukupni nagradni fond na US Openu 2026. iznosi rekordnih 108 miliona dolara.

To je za 20 odsto više nego prošle godine, a i tada je već bio rekord. Time je ovo najveći nagradni fond u istoriji grend slem turnira i profesionalnog tenisa.

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, poražen je u prvoj rundi od Marijana Navonea u pet setova, rezultatom 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Imao je Novak mnogo problema na tom meču, i ostaje žal što nije mogao više, pogotovo zbog činjenice da Janik Siner ni ne učestvuje, i da je Alkarazu ovo bio prvi turnir poslije dužeg vremena.

Nagradni fond na US Openu 2026. godine u dolarima

Pobjednik: 5.500.000 (povećanje od 10% u odnosu na 5 miliona $ 2025.)

Finalista: 2.800.000

Polufinalisti: 1.450.000

Četvrtfinalisti: 780.000

Osmina finala (R16): 480.000

Treće kolo (R32): 290.000

Drugo kolo (R64): 190.000

Prvo kolo (R128): 140.000 (povećanje od oko 27% u odnosu na prethodnu godinu)

Kvalifikacije: od 32.000 (1. kolo) do 66.000 (3. kolo).

Ovo su nagrade isključivo za singl turnir.

(Nova)