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Đoković propustio priliku da zaradi rekordan novac

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09.09.2026 11:58

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Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Ovogodišnji US Open daje rekordan nagradni fond za tenisere. Novak Đoković, najbolji srpski teniser, propustio je priliku da zaradi 5.500.000 dolara.

Ben Šelton je u sredu ujutru izbacio Karlosa Alkaraza u pet setova rezultatom 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7) u četvrtfinalu i na taj način inkasirao 1.450.000 dolara.

Pobjednik posljednjeg grend slema u sezoni zaradiće čak 5.500.000 dolara.

Ukupni nagradni fond na US Openu 2026. iznosi rekordnih 108 miliona dolara.

To je za 20 odsto više nego prošle godine, a i tada je već bio rekord. Time je ovo najveći nagradni fond u istoriji grend slem turnira i profesionalnog tenisa.

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, poražen je u prvoj rundi od Marijana Navonea u pet setova, rezultatom 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Imao je Novak mnogo problema na tom meču, i ostaje žal što nije mogao više, pogotovo zbog činjenice da Janik Siner ni ne učestvuje, i da je Alkarazu ovo bio prvi turnir poslije dužeg vremena.

Nagradni fond na US Openu 2026. godine u dolarima

Pobjednik: 5.500.000 (povećanje od 10% u odnosu na 5 miliona $ 2025.)

Finalista: 2.800.000

Polufinalisti: 1.450.000

Četvrtfinalisti: 780.000

Osmina finala (R16): 480.000

Treće kolo (R32): 290.000

Drugo kolo (R64): 190.000

Prvo kolo (R128): 140.000 (povećanje od oko 27% u odnosu na prethodnu godinu)

Kvalifikacije: od 32.000 (1. kolo) do 66.000 (3. kolo).

Ovo su nagrade isključivo za singl turnir.

(Nova)

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