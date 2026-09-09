Đoković propustio priliku da zaradi rekordan novac

Autor:ATV redakcija
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Ovogodišnji US Open daje rekordan nagradni fond za tenisere. Novak Đoković, najbolji srpski teniser, propustio je priliku da zaradi 5.500.000 dolara.
Ben Šelton je u sredu ujutru izbacio Karlosa Alkaraza u pet setova rezultatom 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7) u četvrtfinalu i na taj način inkasirao 1.450.000 dolara.
Pobjednik posljednjeg grend slema u sezoni zaradiće čak 5.500.000 dolara.
Ukupni nagradni fond na US Openu 2026. iznosi rekordnih 108 miliona dolara.
To je za 20 odsto više nego prošle godine, a i tada je već bio rekord. Time je ovo najveći nagradni fond u istoriji grend slem turnira i profesionalnog tenisa.
Novak Đoković, najbolji srpski teniser, poražen je u prvoj rundi od Marijana Navonea u pet setova, rezultatom 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Imao je Novak mnogo problema na tom meču, i ostaje žal što nije mogao više, pogotovo zbog činjenice da Janik Siner ni ne učestvuje, i da je Alkarazu ovo bio prvi turnir poslije dužeg vremena.
Pobjednik: 5.500.000 (povećanje od 10% u odnosu na 5 miliona $ 2025.)
Finalista: 2.800.000
Polufinalisti: 1.450.000
Četvrtfinalisti: 780.000
Osmina finala (R16): 480.000
Treće kolo (R32): 290.000
Drugo kolo (R64): 190.000
Prvo kolo (R128): 140.000 (povećanje od oko 27% u odnosu na prethodnu godinu)
Kvalifikacije: od 32.000 (1. kolo) do 66.000 (3. kolo).
Ovo su nagrade isključivo za singl turnir.
(Nova)
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