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Dodik: Čestitam Studentskoj listi, Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno

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25.10.2026 22:42

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Čestitam Studentskoj listi na pobjedi. Građani Srbije i svi politički akteri su još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Posebno zahvaljujem Aleksandru Vučiću na saradnji i razumijevanju koje je godinama pokazivao prema Republici Srpskoj. To nije bila samo politička podrška - to je bilo razumijevanje istog naroda, iste sudbine i istog interesa", napisao je Dodik na Iksu.

Naveo je da Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno.

"Najbliže i u najboljim odnosima. U saradnji i podršci po svim pitanjima - regionalnim i međunarodnim, na svakom forumu i u svakoj instituciji. Jer Srbi sa obje strane Drine su jedan narod i tako će ostati. Glas naroda je glas Boga. Građani Republike Srpske i Srbije rekli su svoje. Idemo dalje - zajedno", zaključio je Dodik.

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Milorad Dodik

Studentska lista

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