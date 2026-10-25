Autor:ATV redakcija
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Čestitam Studentskoj listi na pobjedi. Građani Srbije i svi politički akteri su još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Posebno zahvaljujem Aleksandru Vučiću na saradnji i razumijevanju koje je godinama pokazivao prema Republici Srpskoj. To nije bila samo politička podrška - to je bilo razumijevanje istog naroda, iste sudbine i istog interesa", napisao je Dodik na Iksu.
Naveo je da Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno.
"Najbliže i u najboljim odnosima. U saradnji i podršci po svim pitanjima - regionalnim i međunarodnim, na svakom forumu i u svakoj instituciji. Jer Srbi sa obje strane Drine su jedan narod i tako će ostati. Glas naroda je glas Boga. Građani Republike Srpske i Srbije rekli su svoje. Idemo dalje - zajedno", zaključio je Dodik.
Čestitam Studentskoj listi na pobjedi. Građani Srbije i svi politički akteri su još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi.
Posebno zahvaljujem Aleksandru Vučiću @avucic na saradnji i razumijevanju koje je godinama pokazivao prema Republici Srpskoj. To nije bila samo politička podrška - to je bilo razumijevanje istog naroda, iste sudbine i istog interesa.
Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno. Najbliže i u najboljim odnosima. U saradnji i podršci po svim pitanjima - regionalnim i međunarodnim, na svakom forumu i u svakoj instituciji. Jer Srbi sa obje strane Drine su jedan narod i tako će ostati.
Glas naroda je glas Boga. Građani Republike Srpske i Srbije rekli su svoje. Idemo dalje - zajedno.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 25, 2026
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