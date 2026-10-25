Dačić priznao izborni poraz: Izgubili smo bitku, ali naša borba se nastavlja

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić priznao je da njegova stranka nije ostvarila željeni rezultat na parlamentarnim izborima u Srbiji, ali je poručio da socijalisti ne odustaju od političke borbe.

Dačić je, komentarišući izborne rezultate, ocijenio da je referendumska atmosfera, u kojoj se glavna borba vodila između dvije izborne liste, bila nepobjediva.

"SPS je sa koalicionim partnerima pokušao da u takvoj atmosferi, sa svojom posebnom listom, zauzme određeni politički prostor. Nažalost, nismo uspjeli da ostvarimo željeni rezultat“, rekao je Dačić.

Zahvalio je članovima, aktivistima i simpatizerima stranke koji su, uprkos snažnoj polarizaciji političke scene, podržali listu socijalista.

"Mi godinama slušamo kako gubimo identitet i kako ne postojimo. Želim da zahvalim više od 100.000 ljudi koji su glasali za našu listu. Gdje su drugi, koji nisu smjeli da se pojave na ovim izborima? Naravno da nismo zadovoljni rezultatima. Ovo je jedna izgubljena bitka“, poručio je lider SPS-a.

Ipak, naglasio je da izborni neuspjeh ne znači i kraj političkog djelovanja stranke.

"Čestitamo onima koji su osvojili više od nas. Imamo čvrste stavove i naša bitka se nastavlja. Nikada nismo izgubili borbu u cjelini“, istakao je Dačić.

Najavio je da će u februaru biti održan partijski kongres, na kojem će biti analizirani izborni rezultati, ali i greške koje su dovele do neuspjeha.

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"Analiziraćemo sve ono što se dešavalo, gdje smo mogli bolje i gdje smo pogriješili. Uložio sam maksimalan napor, koliko je moje zdravstveno stanje dozvoljavalo“, rekao je Dačić.

Govoreći o budućem političkom djelovanju, poručio je da će SPS ostati dosljedan svojim stavovima, bez obzira na to ko bude formirao vlast.

"Bićemo politički protivnici svakoj politici koja je suprotna nacionalnim interesima Srbije, bez obzira na to da li se njeni zagovornici nalaze u vlasti ili opoziciji“, naglasio je Dačić.

On je dodao da još nisu poznati konačni izborni rezultati, ali da je jasno da socijalisti nisu ostvarili očekivanja.

Obraćanje je završio porukom da SPS, uprkos teškom izbornom porazu, neće nestati sa političke scene Srbije.

„Sve dok je ijednog socijaliste, ova ideja neće zamrijeti“, zaključio je Dačić.