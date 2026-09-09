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Iznenađenje na Ju-es openu: Alkaraz ispao, Šelton u polufinalu

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09.09.2026 09:39

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Изненађење на Ју-ес опену: Алкараз испао, Шелтон у полуфиналу
Foto: Tanjug/AP/Adam Hunger

Amerikanac Ben Šelton uspio je da savlada Karlosa Alkaraza u pet setova (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6) za polufinale Ju-es opena.

Dvostruki osvajač Ju-es opena Karlos Alkaraz imao je veliki povratak nakon dužeg odsustva zbog povrede, ali put do treće titule presjekao je Šelton. Njih dvojica su odigrali maratonski meč od četiri i po sata koji je odlučio super taj-brejk.

U prvom setu koji je trajao sat vremena slavio je Karlos Alkaraz. Bez prednosti u gemovima osvajač se odlučivao u taj-brejku u kojem je Španac bio bolji sa 7:5.

Nakon toga uslijedio je ekspresan i bolan odgovor Šeltona. Amerikanac je za sat i po vremena igre prvo odgovorio sa 6:1, a zatim sa 6:3 i preokrenuo rezultat na 2:1 u setovima.

Карлос Алкараз
Karlos Alkaraz
Tanjug/AP/Heather Khalifa

Međutim, imao je šta da kaže i Alkaraz. Za 37 minuta odgovorio je istom mjerom Amerikancu i u četvrtom setu slavio sa 6:1.

Uslijedio je maratonski peti set koji se lomio u super taj-brejku. Šelton je u finišu petog seta imao tri brejk lopte, ali ih nije uspio iskoristiti. Ostao je pribran u nastavku i u super taj-brejku uspio da slavi sa 10:7.

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US Open

Karlos Alkaraz

Ben Šelton

tenis

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