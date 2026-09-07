Logo

Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 15:59

Komentari:

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković nažalost je dosta rano ispao na US Openu, pošto je već u prvoj rundi poražen od Marijana Navonea iz Argentine u pet setova nakon dosta problema medicinske prirode.

On se već u međuvremenu vratio u Srbiju, gdje ponovo puni baterije za predstojeće izazove, a kako je objavljeno, uskoro bi trebalo da nastupi na Mastersu u Pekingu. Ipak, mnogi su se uplašili za budućnost karijere srpskog tenisera.

Odnosno, mnogi su se zabrinuli da bi uskoro mogao da uslijedi i kraj kada je nastup Novaka na velikim turnirima, mada je on više puta naglašavao da mu je glavni cilj da završi karijeru na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Хороскоп тарот

Zanimljivosti

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

I kako stvari stoje, Novak zaista stremi ka tom cilju, pošto je objavio vijesti kojima je oduševio sve ljubitelje tenisa u Srbiji. Naime, on će i naredne sezone, ako mu zdravlje to bude dopustilo, nastupiti na svim Grend slem turnirima.

"Odlučio sam da igram punu sezonu na Grend slemovima naredne sezone", rekao je Đoković, pa nastavio:

"Grend slemovi su Gren slemovi. Oni su drugačiji od ostalih turnira, oni su temelj našeg sporta i najvažniji turniri koje imamo. Mada, mislim da imam više šansi sada kada igramo na turnirima u tri seta. Možda bi turniri i Mastersi u dvije sedmice sada bili bolji za mene", dodao je Novak.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

tenis

teniser

Komentari (0)

Više iz rubrike

Медведев испао са Ју-ес опена, срушио га Американац

Tenis

Medvedev ispao sa Ju-es opena, srušio ga Amerikanac

7 h

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Tenis

Skandalozan tekst Njujork posta o Đokoviću: "Idi u penziju, niko neće da gleda kako povraćaš"

1 d

0
Драма у Њујорку: Ива Јовић режирала спектакл

Tenis

Drama u Njujorku: Iva Jović režirala spektakl

1 d

0
Сестре Вилијамс поражене на Ју-ес опену

Tenis

Sestre Vilijams poražene na Ju-es openu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

59

Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

15

52

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

15

46

Ekstremna opasnost u telefonu: Zombi aplikacije kradu novac i identitet

15

37

Šipovljani odali počast generalu Mladiću

15

31

Urušio se sprat zgrade u centru Rima, ljude izvlčili iz ruševina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima