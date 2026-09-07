Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković nažalost je dosta rano ispao na US Openu, pošto je već u prvoj rundi poražen od Marijana Navonea iz Argentine u pet setova nakon dosta problema medicinske prirode.

On se već u međuvremenu vratio u Srbiju, gdje ponovo puni baterije za predstojeće izazove, a kako je objavljeno, uskoro bi trebalo da nastupi na Mastersu u Pekingu. Ipak, mnogi su se uplašili za budućnost karijere srpskog tenisera.

Odnosno, mnogi su se zabrinuli da bi uskoro mogao da uslijedi i kraj kada je nastup Novaka na velikim turnirima, mada je on više puta naglašavao da mu je glavni cilj da završi karijeru na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

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I kako stvari stoje, Novak zaista stremi ka tom cilju, pošto je objavio vijesti kojima je oduševio sve ljubitelje tenisa u Srbiji. Naime, on će i naredne sezone, ako mu zdravlje to bude dopustilo, nastupiti na svim Grend slem turnirima.

"Odlučio sam da igram punu sezonu na Grend slemovima naredne sezone", rekao je Đoković, pa nastavio:

"Grend slemovi su Gren slemovi. Oni su drugačiji od ostalih turnira, oni su temelj našeg sporta i najvažniji turniri koje imamo. Mada, mislim da imam više šansi sada kada igramo na turnirima u tri seta. Možda bi turniri i Mastersi u dvije sedmice sada bili bolji za mene", dodao je Novak.

(Telegraf)