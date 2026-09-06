Skandalozan tekst Njujork posta o Đokoviću: "Idi u penziju, niko neće da gleda kako povraćaš"

Novinar „Njujork posta“ Džoni Oleksinski bio je surov prema najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću i legendarnoj Venus Vilijams, koji su preživjeli pravu agoniju na ovogodišnjem Ju-Es openu. Srbin i Amerikanka iz sezone u sezonu pomjeraju granice dugovječnosti, ali ima onih koji žele da „ukaljaju“ njihovu veličinu i pošalju ih u penziju prije nego što sami budu spremni da kažu da je kraj.

„Stadion „Artur Eš“ ove godine više liči na odjeljenje za gerijatriju“, stoji na početku pomenutog teksta koji je objavljen pod naslovom „Suočite se s tim – vrijeme je da se Novak Đoković i Venus Vilijams povuku“.

Novinar je bijesan zbog dodijeljenih specijalnih pozivnica Venus Vilijams i Stenu Vavrinki i „specijalnom“ tretmanu prema velikanima bijelog sporta. Najviše mu smeta što svjetska elita dolazi da prati mečeve Novaka Đokovića, iako je uvjeren da mlada generacija posjeduje istu popularnost. Iako je svima jasno da nekoliko mečeva ne može narušiti sve ono što je Novak postigao tokom karijere, ovo je jedan od pokušaja da se umanji vrijednost njegovih uspjeha.

„Samo pogledajte ovogodišnji Ju-Es open. Na najvećem teniskom terenu na svijetu nastupila su dva igrača u pojedinačnoj konkurenciji stara oko 40 godina: Novak Đoković (39) i Venus Vilijams (46!). Kao što se i očekivalo, oba bivša šampiona ispala su već u prvom kolu.

Đoković je to učinio na mučno dramatičan način – gotovo istovjetno kao kada je fizički kolabirao na turniru u Sinsinatiju dvije sedmice ranije. Na Flašing Medouzu, Srbin, koji je već uveliko u poznim igračkim godinama, prošle sedmice je više puta povraćao, patio od grčeva i slomio se u suzama“, piše novinar „Njujork posta“ i nastavlja:

„Baš zabavno. Pitam se šta su o prizoru od kog se okreće u stomaku mislili oni influenseri – zaljubljenici u „ring-lajt“ osvjetljenje – koji su se namnožili kao zečevi u Nacionalnom teniskom centru „Bili Džin King“! A Vilijams – ubjedljivo najstarija osoba na muškoj i ženskoj turneji – izgubila je u dva seta od zemljakinje Sofije Kenin. Vilijams – 618. teniserka svijeta! – nije dobila nijedan meč u pojedinačnoj konkurenciji na grend slem turnirima još od 2021. godine. Pa ipak, na neobjašnjiv način joj je dodijeljena specijalna pozivnica za učešće na turniru. Mogu li ti ljudi, molim vas, jednostavno da se penzionišu?“, zapitao se Džoni u svom skandaloznom tekstu.

Tvrdi da veterani imaju bolji tretman od ostalih na ATP i VTA turu, uzimajući u obzir samo selektivne razloge.

„Mada, zašto bi to učinili? Kada im grend slem turniri redovno obezbjeđuju najbolje termine i tretiraju ih kao kraljevske ličnosti, a lijeni komentatori, zaglavljeni u prošlosti, neprestano ih uzdižu u nebesa, jedini razlog da se igrači u poznim godinama dostojanstveno povuku jeste ekstremna javna sramota. Pa, ako se Novak i Venus zadrže još dugo, toga će biti napretek. U međuvremenu, tenis je sve stariji“, navodi u tekstu i nastavlja u potcjenjivačkom tonu:

„Najstariji osvajač grend slem titule i dalje je Ken Rozvel, koji je imao 37 godina kada je 1972. osvojio Otvoreno prvenstvo Australije. Znate, onomad kada su se reketi pravili od drveta, a tenis bio daleko manje fizički iscrpljujući nego danas. Ipak, na terenu „Grendstend“, 127. igrač svijeta Sten Vavrinka odigrao je svoj posljednji grend slem meč u 41. godini života. Organizatori turnira su šampionu Ju-Es opena iz 2016. godine udjelili „vajld kartu“ u posljednji čas, kao neku vrstu oproštajnog poklona. To je mnogo bolje nego čuvati mjesto za nekog mladog, manje iskusnog Amerikanca u zemlji koja nije imala muškog pobjednika grend slema još od Endija Rodika i onih davnih, dugih 23 godine, zar ne? Udovoljavanje imenima iz prošlosti je način na koji razvijamo ovaj sport. Zar ne?! Sten je izgubio u tri seta od tridesetogodišnjeg Matea Beretinija, a u trećem setu nije osvojio nijedan gem. Srećan put“.

„Garantujem da Novak ne može do titule“

„Svjestan sam da su ovi veterani među najboljim igračima svih vremena. Gledano statistički, sa 24 grend slem titule, Đoković je najbolji igrač svih vremena, mada vam garantujem da u njemu nema snage za još jednu, dvadeset petu. U tim privatnim ložama, prepunim slavnih ličnosti, ljudi žele da navijaju za svoje kolege iz svijeta slavnih, dok u ruci drže „Hani Djus“ koktel. Ove legende sporta imaju ogromne baze navijača i lako mogu da napune stadione. Ali to mogu i mlađi takmičari, poput izuzetno zabavnog španskog fenomena Karlosa Alkaraza (23), moćnog italijanskog broja jedan Janika Sinera (25), kao i Amerikanaca Koko Gof (22) i Frensisa Tijafoa (28)“, kaže i zaključuje da je tenis u sigurnim rukama.

Likuje zbog Alkaraza i poraza Đokovića

„Na ovom grend slem turniru nije bilo većeg kontrasta od onog između Đokovića i Alkaraza. Dan nakon Novakovog tužnog nastupa – njegovog prvog ispadanja u prvom kolu nekog grend slema poslije 20 godina – Alkaraz je izašao na isti taj teren, nakon što je više od četiri mjeseca odsustvovao sa terena zbog povrede ručnog zgloba. Svi su sa zebnjom iščekivali rasplet. Da li će i dalje moći da udara one munjevite forhende i izvodi one lukave, „baletanske“ skraćene loptice? Da li će uopšte moći da izdrži meč koji se igra na tri dobijena seta? I te kako. Mlad, oporavljen i pun energije, Alkaraz je pružio sjajnu predstavu hiljadama gledalaca i pobijedio u tri seta“, stoji u tekstu čiji je cilj da uzbuni javnost i pokuša da umanji uspjehe igrača koji su obilježili protekle dvije decenije.

(Mondo)