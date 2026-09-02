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Đoković progovorio o zdravstvenom stanju nakon muka na US openu

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02.09.2026 11:56

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Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Novak Đoković doživio je poraz u prvom kolu US Opena, u meču koji su obilježili veliki zdravstveni problemi srpskog tenisera, a u jednom momentu je čak i povraćao na terenu.

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Američki mediji su ga uhvatili na ulicama Njujorka gdje su ga upitali za zdravstveno stanje.

"Bolje. Malo bolje. Malo bolje“, rekao je 39-godišnja teniska legenda za TMZ Sports.

Ovo je bio prvi put da je Đoković izgubio u prvom kolu US Opena, ali stvar nije bila u tome da je jednostavno igrao loš tenis.

Novak je bio bolestan, povraćao je nekoliko puta tokom meča.

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Njujorška publika je očigledno vidjela da se muči i uradili su sve što su mogli kako bi 24-strukog osvajača Grend slem titula pogurali do pobjede, dok su hiljade navijača skandirale njegovo ime.

Čak ni uz podršku cijelog stadiona to nije bilo dovoljno za Đokovića u nedjelju, ali to ne znači da taj gest nije izuzetno cijenio.

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"Uvijek ljubav. Uvijek ljubav i zahvalnost na podršci", rekao je Novak.

Zaključak je da Srbin još uvijek nije na 100%, ali se oporavlja.

Podsjećamo, Nole se nalazi na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu 2026, što znači da bi srpski as poslije čak 11 godina mogao da se vrati u Kinu. Međutim, to sve ostaje pod velikim znakom pitanja.

(Nezavisne)

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Novak Đoković

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