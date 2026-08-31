Katastrofa za Đokovića na US Openu

Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US opena u Njujorku.

Četvorostruki šampion je na stadionu "Artur Eš" izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Prvi međusobni duel petog i 48. igrača planete prilično je potrajao, četiri časa i 40 minuta.

Đoković se prilično namučio, a sve je bilo utoliko teže nakon gubitka uvodnog seta, što mu se na US openu u prvoj rundi nije desilo punih 20 godina.

Fizički nije djelovao najbolje, nije bilo ni emocija, ali je nekako uspeo da preokrene, a u četvrtom setu da ima i brejk prednosti.

Ipak, od tog trenutka kao da je stao. Problemi su se nastavili na svim poljima, Navone je nastavio da apsolutno sve vraća i na kraju ostvari najveći trijumf u karijeri, dok je pogled na Novaka u tim momentima petog seta bio srceparajući.

Novak nije bolje mogao da započne susret, ali se Marijano relativno brzo trgnuo.

Nakon brejka Novaka, koji je stigao do 4:1, Navone se stabilizovao i u sedmom gemu oduzeo servis rivalu sa nulom.

U tom trenutku je i počela kiša u Njujorku, pa je ostatak susreta igran pod krovom "Artur Eša".

Serveri su bili manje-više sigurni u nastavku, da bi u taj-brejku, na 5:5, Đoković napravio dvije greške iz forhenda i tako prepustio prvi set protivniku.

Đoković je ulazio u šanse na početku nastavka, propustivši tri brejk lopte u ranoj fazi. Navone je u tim momentima pokazao odličnu defanzivu.

Igrao je Novak bez ikakvih emocija, bio ravna linija, ali je u 11. gemu pravo niotkuda napravio brejk bez izgubljenog poena i tako ubrzo izjednačio na 1-1 u setovima.

Treći set je bio miran, u egalu, ali se Novak pobrinuo da scenario bude maltene kao prethodni.

Napravio je brejk u devetom gemu. Sačekao je Novak priliku, na 30:30 se sjajno odbranio, a na brejk lopti dočekao grešku Navonea.

Nije mu bilo lako u gemu u kom je servirao za set. Propustio je dvije set lopte, a onda na brejk lopti odigrao sjajan forhend. Ubrzo je iskoristio treću set loptu.

Odlično je započeo i četvrti set, brejkom u trećem gemu. Bila su to sjajna dva vinera.

Ko bi rekao da će to biti posljednji gem za Novaka u ovom setu. Navone je odmah napravio ribrejk, a onda nastavio da "lomi" našeg tenisera.

Koban je bio brejk u šestom gemu koji je trajao maltene 15 minuta. Onaj u osmom bio je samo formalnost i Novak kao da je jedva čekao da ode na pauzu i zatraži medicinski tajm-aut uoči odlučujućeg seta.

Dobio je masažu u predjelu donjeg dijela leđa, ali nije mnogo pomoglo, pošto je u uvodnom servis gemu petog seta pretrpio brejk.

Jedva je stajao na nogama, bio na ivici suza i nije bilo realno da naudi Navoneu, koji će u narednoj rundi igrati sa boljim iz duela Stena Vavrinke i Matea Beretinija, prenosi "B92".