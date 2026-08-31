Kapetan uradio nečuvenu stvar prije potonuća trajekta

Putnici spaseni nakon potonuća trajekta u blizini sjeverne obale Kipra tvrde da je neposredno prije prevrtanja na prednjem dijelu broda odjeknula eksplozija i da je kapetan bio među prvima koji su napustili plovilo.

Jedan od preživjelih rekao je za lokalnu televiziju da je "prednji dio broda eksplodirao", nakon čega su popucali bočni prozori i trajekt je počeo da prima vodu.

"Kapetan je među prvima napustio brod bez da je išta organizovao", rekao je putnik.

Drugi preživjeli je rekao da je posadi ranije prijavio prodor vode.

Naveo je da su sjedišta počela da plutaju, a da je kapetan nastavio da plovi, nakon čega je pramac eksplodirao.

Uzrok navodne eksplozije zasad nije potvrđen.

Preživjeli tvrde da je trajekt isplovio po olujnom vremenu, te da su putnici ubrzo nakon polaska tražili povratak u luku.

Kapetan i sedam članova posade su uhapšeni, a istraga bi trebala da utvrdi zašto je brod isplovio i da li je bilo propusta u procjeni vremenskih uslova.

Najmanje osam ljudi poginulo je nakon što se trajekt sa blizu 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjeverne obale Kipra.

Predsjednik turske zajednice na Kipru Tufan Erhurman rekao je da je do sada spaseno 249 ljudi, a da se nastavlja potraga za još 18, prenosi Srna.