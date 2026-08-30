Ukrao avion i krenuo prema nuklearki

Pijani 24-godišnjak ukrao je juče ujutru mali avion sa privatnog aerodroma u mađarskom gradu Kaloča, bez dozvole poletio prema nuklearnoj elektrani Pakš, a zatim se poslije samo nekoliko minuta prinudno spustio u polje suncokreta.

Mađarska vojska je zbog incidenta podigla dva borbena aviona Gripen.

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Mađarska policija saopštila je da je riječ o muškarcu iz mjesta Somor. On je ilegalno ušao na prostor privatnog aerodroma i popeo se u avion Cesna 172, koji je vlasnik konopcima propisno pričvrstio za tlo.

Umjesto da ih odveže, 24-godišnjak je pokrenuo avion i tokom polijetanja iščupao konopce iz zemlje. Nije koristio pistu, već je poletio sa servisnog puta udaljenog svega nekoliko metara od parkiranih aviona.

Poletio prema nuklearnoj elektrani

Cesna se nakon polijetanja uputila prema području Pakša, gdje se nalazi jedina mađarska nuklearna elektrana. Nepoznatu letjelicu ubrzo su otkrili vojni radari, nakon čega su iz baze u Kečkemetu podignuta dva dežurna lovca Gripen.

Let je, prema podacima koje su objavili mađarski mediji, trajao samo četiri minuta. Podaci uređaja za praćenje pokazuju izrazito krivudavu putanju, a HVG piše da je avion ušao i u zabranjeni vazdušni prostor oko nuklearne elektrane.

Civilnim letjelicama zabranjen je ulazak u prostor u krugu od tri kilometra oko elektrane, od tla do visine od približno 5.950 metara.

Gripeni stigli kada je već bio na zemlji

Pijani pilot ubrzo je kod mjesta Gerjen prinudno sletio usred polja suncokreta. Avion je prilikom slijetanja oštećen, dok je 24-godišnjak zadobio lakše povrede.

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Gripeni su do tog područja stigli nakon što je Cesna već bila na zemlji.

Pronašli su oštećeni avion i nastavili da kruže iznad mesta sletanja sve dok nisu stigli helikopter hitne pomoći i zemaljske službe.

Poslije aviona pokušao da ukrade i automobil

Muškarac je ostavio avion u polju, probio se kroz suncokrete i izašao na put broj 512. Tamo je dezorijentisano hodao sve dok se nije zaustavio vozač koji je želio da mu pomogne.

Muškarac je tada ušao u njegov automobil i pokušao da se odveze. Vozač i putnik uspjeli su da ga spriječe, a policajci su stigli nekoliko minuta kasnije i uhapsili ga.

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Policija je potvrdila da je bio pod dejstvom alkohola. Istražuje se da li je konzumirao i druge opojne supstance. Protiv njega je pokrenut postupak zbog neovlašćenog korišćenja vozila i drugih krivičnih djela, određen mu je pritvor, a policija je zatražila njegovo hapšenje.

Vlasnik gledao kako mu avion polijeće

Prema informacijama mađarskog portala "Origo", vlasnik Cesne upravo je prilazio svom avionu kada ga je ugledao kako polijeće. Potom je obavijestio nadležne o krađi.

Policija istražuje kako je 24-godišnjak došao do ključa aviona i da li je ranije imao bilo kakvo znanje ili iskustvo u upravljanju letjelicama.

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Nakon incidenta policija i vazduhoplovne vlasti pokrenule su zajedničku bezbjednosnu kontrolu aerodroma u Kaloči, a slične kontrole najavljene su i na drugim aerodromima u Mađarskoj.

(Kurir)