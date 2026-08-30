Neka ti tata radi: Objavio da traži radnika, ljudi ga urnisali

Kako bi došli do optimalnog broja vrijednih radnika, vlasnici plantaža trude da daju solidne dnevnice, ali i neke druge pogodnosti, za koje misle da će privući berače.

Dnevnica za branje šljiva u Semberiji ide i do 130 KM, ali je, i uprkos tome, teško doći do radnika. Berači rade od 7 do 15 ili od 8 do 16 časova. U 10 časova imaju obezbijeđen doručak. U podne je kafa, uz sladoled ili lubenicu, a bude i kolača ili torte. Takođe, imaju i ručak kad završe posao.

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U Potkozarju, dnevnica za branje šljiva, krušaka i jabuka kreće oko 80 KM. Tačnije, berači, uglavnom, rade na satnicu, koja iznosi oko 10 KM. Radnici imaju obezbijeđen prevoz, te 2 obroka i kafu.

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Vlasnici plantaža grožđa takođe su u potrazi za radnom snagom, pa je i na društvenim mrežama sve više oglasa tog tipa.

"Zainteresovani za berbu grožđa naredni vikend da se jave. Hrana, piće, plus dnevnica 50-60 KM“, jedan je od oglasa, koji je izazvao veliku buru na društvenim mrežama.

Većinu korisnika je naljutio ponuđeni iznos dnevnice, koji smatraju mizernim. Drugi, koji su u manjini, smatraju da, kad neko teško živi, svaki izvor bilo kakvih prihoda, dobro dođe…

"Dnevnice su 80-100 KM, čak kupljenje šljiva 120 KM i dva obroka",

"Do podne?",

"Nema više radnika za džabanu",

"Puno je to, smanjite malo",

"Da nije previše 50-60 KM?!",

"Da nije mala dnevnica? Dođi kupiti šljive, 80 KM dnevnica, dajem odmah",

"Neka ti tata bere za tu dnevnicu",

"Pa, da li se to može obrati za dva sata?",

"To mislite na cijenu rada do doručka?!",

"Ako može za 20 KM sa mojom hranom, ako ti nije puno…",

"Ispod 100 KM dnevnice i 2 obroka neće niko ni da priča, a kamoli da nešto radi…“, neki su od komentara korisnika koje je pomenuti oglas, očigledno, baš naljutio.

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"Ima ljudi koji su gladni, pa će raditi za bilo šta, zbog čega su vam glupi komentari. Čovjek nikoga ne tjera, bar kaže koliko daje, a ne da ih dovede, pa prevari",

"Ode grožđe na 7 maraka po kilogramu, pa će ovi isti što hoće 120 maraka, dva obroka i kafu, da cvile kako je skupo“, neki su od komentara korisnika koji u sadržaju pomenutog oglasa ne vide ništa sporno, prenosi "Srpska info".