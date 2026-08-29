Milionska investicija: Švajcarci sele proizvodnju u BiH

Potvrdio je ovo Adis Zdrno, direktor "Tisa Bosnia", tokom razgovora sa gradonačelnikom Novog Travnika Stjepanom Dujom, ističući da će proizvodnja biti premještena u ovaj grad.

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Prema njegovim riječima, preseljenje proizvodnje značiće novu investiciju čija bi vrijednost mogla iznositi oko 1,5 miliina konvertibilnih maraka.

"Pripreme su još u toku, a očekujemo da će preseljenje biti realizovano tokom 2027. godine. Do tada moramo pripremiti svoja postrojenja i proširiti kapacitete. Trenutno poslujemo na približno 5.000 kvadratnih metara, ali nam stižu mašine velikih gabarita, zbog kojih ćemo morati prilagoditi i konstrukciju postojećeg prostora", pojasnio je Zrno.

"Tisa Bosnia" posluje u okviru švicarske grupacije ImKat Holding AG, a proizvodi tehničke tkanine od staklenih vlakana koje se koriste u industriji brusnih i reznih ploča.

Najveći dio proizvoda se izvozi

Firma trenutno zapošljava 22 radnika, većinom žena, dok će najavljena investicija zahtijevati zapošljavanje znatno većeg broja ljudi.

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"I mi smo se suočili s izazovima koje je donio rat u Iranu, prije svega s drastičnim poskupljenjem sirovina i smanjenom potražnjom, ali se situacija u našem slučaju stabilizovala. Naše tržište nije značajno Bosna i Hercegovina. Najveći dio proizvodnje izvozimo u države Evrope, ali i na prekookeanska tržišta, na primjer u Argentinu“, kazao je Zrno, prenosi Grad Busovača.