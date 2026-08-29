Olakšice za penzionere u nabavci drva za grijanje

Predsjednik Udruženja penzionera Prijedor Slobodan Brdar kaže da je ugovor sklopljen sa preduzećem iz Sarajeva jer u Prijedoru nije bilo zainteresovanih za ovaj posao.

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"Želim napomenuti da ta cijena ogrevnog drveta koja ide preko Udruženja, nije nimalo povoljna. To je tržišna cijena, ljudi koji se bave tim drvnim sortimentima drže tu cijenu, ali jedino što je povoljno, je što penzioner može da nabavi ogrevno drvo u deset rata. Na području našeg grada ima dosta ljudi koji se bave drvnim sortimentima i ja sam molio da nam daju na odgođeno plaćanje u deset rata, jer tu je sigurna naplata od Fonda penzijskog invalidskog osiguranja Republike Srpske. Međutim, niko nije izrazio sluha da dođe ovdje do Udruženja i da sklopimo ugovor kako bi naši ljudi mogli da nabave ogrevno drvo. Interes je pokazala firma iz Sarajeva sa kojom je sklopljen ugovor. Ona drva kupuju ovdje i dostavlja penzionerima", priča Brdar.

On dodaje da se mjesečno prijavi od 15 do 30 penzionera.

"Ja savjetujem da je to samo nužno zlo, ako ne može na drugi način da nabavi ogrevno drvo, onda ostaje ova mogućnost uvijek sigurna preko Udruženja penzionera u deset rata. Paleta tog ogrevnog drveta je metar sa metar, metar i osamdeset visina. Košta 307 maraka paleta iscijepanog bukovog drveta", navodi Brdar.

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On kaže da su prethodnih godina imali loše iskustvo sa pojedinim dobavljačima drva, jer su bila nekvalitetna.

" Ima još jedna povoljnost i pogodnost dogovorena sa penzionerima i sa čovjekom s kojim smo sklopili taj ugovor. Penzioner kada primi paletu i ogrevno drvo, prvo je pregleda i kaže i potpiše da je zadovoljan pa tek tada ja šaljem odavde u Fond PIO da mu se obustavlja rata", priča on.

Penzioneri sa kojima su razgovarali novinari portala "Info Prijedor" kažu da je nabavka drva skupa, ali da se bez njih u zimu ne može.

"Skupa su, platila sam 120 KM po metru, a kupila deset metara. Skupljali smo taj novac od penzije koja nije velika", rekla je jedna penzionerka.