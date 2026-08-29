Minić i Cvijanovićeva na Gastro susretima, učestvuje oko 100 izlagača

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović stigli su u Brod, gdje prisustvuju manifestaciji Gastro susreti koja je okupila oko 100 izlagača i takmičara iz zemlje i inostranstva.

Brod je ugostio učesnike iz Srbije, Slovačke, Poljske i Hrvatske, koji predstavljaju gastronomiju svog kraja, domaću rakiju, rukotvorine i druge proizvode, a takmičiće se i u pripremi čobanca.

Minić i Cvijanović na Gastro susretima ATV

Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Brod Jelena Petrović rekla je novinarima da je ova manifestacija, koja se održava 12. put, prerasla u svojevrsni festival hrane, pića i narodnih rukotvorina.

"Pripremljene su nagrade za prva tri osvojena mjesta u pripremi kotlića, a osim kulinarskog umijeća biti nagrađeni i kreativnost i atmosfera na štandovima", navela je Petrovićeva.

Gastro susreti u Brodu ATV

Organizatori će proglasiti najuređeniji, najposjećeniji, najraznovrsniji, najtradicionalniji, ali i najveseliji štand.

Pokrovitelj Gastro festa je opština Brod.