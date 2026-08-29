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Minić i Cvijanovićeva na Gastro susretima, učestvuje oko 100 izlagača

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 11:43

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Минић и Цвијановић на Гастро сусретима у Броду
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović stigli su u Brod, gdje prisustvuju manifestaciji Gastro susreti koja je okupila oko 100 izlagača i takmičara iz zemlje i inostranstva.

Brod je ugostio učesnike iz Srbije, Slovačke, Poljske i Hrvatske, koji predstavljaju gastronomiju svog kraja, domaću rakiju, rukotvorine i druge proizvode, a takmičiće se i u pripremi čobanca.

Минић и Цвијановић на Гастро сусретима
Minić i Cvijanović na Gastro susretima
ATV

Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Brod Jelena Petrović rekla je novinarima da je ova manifestacija, koja se održava 12. put, prerasla u svojevrsni festival hrane, pića i narodnih rukotvorina.

"Pripremljene su nagrade za prva tri osvojena mjesta u pripremi kotlića, a osim kulinarskog umijeća biti nagrađeni i kreativnost i atmosfera na štandovima", navela je Petrovićeva.

Гастро сусрети у Броду
Gastro susreti u Brodu
ATV

Organizatori će proglasiti najuređeniji, najposjećeniji, najraznovrsniji, najtradicionalniji, ali i najveseliji štand.

Pokrovitelj Gastro festa je opština Brod.

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Tagovi :

Savo Minić

Željka Cvijanović

brod

Gastro susreti

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