Janik Siner izabrao da ćuti o povredi

Povreda Janika Sinera glavna je tema u svijetu tenisa. Italijan i njegov tim od početka kriju informacije od javnosti, međutim, kako je petostruki grend slem šampion prijevremeno završio sezonu, konačno su isplivali detalji o njegovoj rehabilitaciji.

Kako prenosi „Gazeta delo sport“ (Gazzetta dello Sport), Siner je već podvrgnut tretmanu plazmom bogatom trombocitima (PRP) kod ortopedskog hirurga iz Liona, Bertrana Soneri-Kotea. Kako se navodi, on je posljednjih mjeseci operisao nekoliko fudbalera Juventusa, a pregledao je i povrijeđeno koljeno zvijezde Real Madrida, Kilijana Mbapea.

Glavni cilj PRP tretmana je „podsticanje prirodnih procesa oporavka organizma i smanjenje bola i upale“, a sam tretman sprovodiće se u rehabilitacionom centru „Fizioklinik“ (Physioclinic), pod nadzorom čuvenog doktora Herberta Šenhubera, koji je ujedno i suosnivač te ustanove.

Ko je čuveni doktor?

Šenhuber je bivši predsjednik medicinske komisije Italijanske federacije za zimske sportove i bio je ključna figura u oporavku italijanske alpske skijašice Sofije Gođe pred Zimske olimpijske igre 2022. godine u Pekingu.

Gođa je povrijedila koljeno prilikom pada u januaru 2022. godine i mnogi su vjerovali da će propustiti Igre u Pekingu. Međutim, Šenhuber ju je liječio, nakon čega je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama, što predstavlja jedan od najnevjerovatnijih uspjeha nakon te vrste povrede.

Šenhuber je liječio i legendarnog italijanskog skijaša Alberta Tombu, osvajača tri olimpijske zlatne medalje, a do saradnje sa Sinerom došlo je zahvaljujući prijateljstvu između italijanskog tenisera, njegovog menadžera Aleksa Vitura i Tombe.

Veći dio Sinerovih fizioterapeutskih tretmana i treninga odvijaće se u Monte Karlu, a ako sve bude teklo po planu, Italijan će se vratiti takmičenjima početkom 2027. godine u Australiji, zaključuje „Gazeta delo sport“.

Endi Rodik brani Sinera

Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik stao je u odbranu Janika Sinera, nakon što se dio teniske javnosti obrušio na Italijana zbog odluke da ne otkriva previše informacija o svom zdravstvenom stanju.

„To je izbor. Nije kao da Siner mijenja ponašanje time što detalje zadržava za sebe. Čak i u intervjuima, pa ni tokom onog slučaja sa dopingom prošle godine, ne sjećam se da je ikada bio sklon pretjeranom iznošenju detalja. Ako tako funkcioniše i ako mu to pruža osjećaj sigurnosti, ne možemo osporavati rezultate koje je postigao vodeći svoju karijeru na taj način“, kaže Amerikanac i dodaje:

„Koja je prednost dijeljenja svakog detalja o povredi? Dijeljenje informacija u svakoj fazi može značiti da morate ponovo da objašnjavate ili iznosite detalje svaki put kada dođe do promjene u toku oporavka, čak i ako nije riječ o nečemu ozbiljnom. Tako da, ne znam... Oni koji žele da dijele informacije – sjajno. Oni koji to ne žele – nemamo pravo da znamo sve“, jasan je Rodik povodom ove situacije.