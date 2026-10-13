Poslije 30 godina riješeno ubistvo Tupaka Šakura: Presudile mu sopstvene riječi

Tri decenije nakon ubistva jednog od najpoznatijih repera svih vremena, Tupaka Šakura, sud u Las Vegasu izrekao je kaznu Dvejnu „Kefi Di“ Dejvisu (63), bivšem vođi američke bande „Sautsajd Kompton Krips“ (South Side Compton Crips).

Dejvis je osuđen na kaznu od 40 godina do doživotnog zatvora zbog organizovanja ubistva repera koji je 1996. godine ubijen u Las Vegasu, prenosi Si-En-En (CNN).

Presudu je 13. oktobra izrekla sudija Karli Kijerni, nakon što je porota 31. avgusta proglasila Dejvisa krivim za ubistvo prvog stepena. Za donošenje odluke poroti su bila potrebna manje od tri sata.

Dejvis, koji je uhapšen u septembru 2023. godine, jedina je osoba koja je ikada optužena za ubistvo Tupaka Šakura.

Scena Suđenje za ubistvo Tupaka Šakura: Ovo će se koristiti kao dokazni materijal

Tokom suđenja negirao je krivicu, a njegovi advokati najavili su žalbu na presudu.

Ubistvo zbog osvete

Tupak Šakur ubijen je nakon sukoba koji se dogodio 7. septembra 1996. godine u hotelu „MGM Grand“ u Las Vegasu, poslije bokserskog meča Majka Tajsona i Brusa Seldona.

Te večeri Tupak i članovi njegove pratnje fizički su se sukobili sa Orlandom Andersonom, nećakom Dvejna Dejvisa i pripadnikom suparničke bande.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Dejvis je nakon tog incidenta odlučio da se osveti, zbog čega je sa saradnicima krenuo u potragu za reperom.

Tupak Šakur Screenshot/Youtube

Nekoliko časova kasnije pronašli su ga u crnom BMV-u, za čijim volanom je bio Marion „Suđ“ Najt, jedan od osnivača diskografske kuće „Det Rou rekords“ (Death Row Records).

Dok su čekali na semaforu nedaleko od Las Vegas Stripa, pored njih se zaustavio bijeli „kadilak“, iz kojeg je otvorena vatra.

Tupak je pogođen sa četiri metka, od kojih mu je jedan teško oštetio pluća.

Šest dana kasnije, 13. septembra 1996. godine, preminuo je u bolnici u 25. godini.

Iako tužilaštvo nije tvrdilo da je Dejvis lično pucao, teretilo ga je da je organizovao napad i obezbijedio oružje kojim je reper ubijen.

Sam otkrivao detalje ubistva

Posebno zanimljiv dio ovog slučaja jeste način na koji su istražitelji, nakon gotovo tri decenije, uspjeli da prikupe dokaze protiv Dejvisa.

Naime, čovjek koji je godinama izbjegavao krivično gonjenje u javnosti je više puta govorio o ubistvu, otkrivajući detalje koji su kasnije iskorišćeni protiv njega.

Dvejn Dejvis Tanjug/AP/John Locher

Dejvis je o događajima iz septembra 1996. govorio u intervjuima, dokumentarnim emisijama i podkastima, a 2019. godine objavio je i autobiografiju „Legenda ulica Komptona“ (Compton Street Legend).

U knjizi je opisao okolnosti ubistva, navodeći da je jedan od rijetkih preživjelih očevidaca koji znaju šta se zaista dogodilo.

Upravo su njegove izjave postale jedan od najvažnijih dokaza tužilaštva, koje je tvrdilo da je Dejvis javnim istupima praktično sam sebe doveo u položaj da bude osuđen.

Značajnu ulogu imao je i razgovor koji je sa istražiteljima obavio još 2008. godine.

Tada je, u okviru dogovora koji mu je pružao određenu zaštitu od krivičnog gonjenja, otkrio kako je izgledala pucnjava.

Prema njegovoj tadašnjoj verziji, oružje je predao Deandreu Smitu, koji se nalazio na zadnjem sjedištu „kadilaka“. Smit nije želio da puca, nakon čega je pištolj uzeo Dejvisov nećak Orlando Anderson i otvorio vatru na Tupaka.

Ipak, ko je zaista ispalio smrtonosne hice nikada nije sa sigurnošću utvrđeno.

Dejvisova odbrana pokušala je tokom suđenja da ospori vjerodostojnost njegovih ranijih izjava, tvrdeći da je priče o ubistvu izmišljao ili preuveličavao kako bi stekao popularnost i zaradio novac.

Advokati su ukazivali i na nedostatak materijalnih dokaza, naglašavajući da oružje kojim je Tupak ubijen nikada nije pronađeno.

Međutim, porota nije prihvatila njihove argumente.

Zašto je istraga trajala toliko dugo?

Ubistvo Tupaka Šakura decenijama je važilo za jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva u američkoj muzičkoj industriji.

Istragu su otežavali nedostatak materijalnih dokaza, sukobi kriminalnih grupa i odbijanje svjedoka da sarađuju sa policijom.

U međuvremenu su preminule i ostale osobe za koje se vjerovalo da su se nalazile u „kadilaku“ iz kojeg je pucano.

Među njima je bio i Orlando Anderson, kojeg su istražitelji dovodili u vezu sa ispaljivanjem smrtonosnih hitaca.

Dejvis je uhapšen tek 2023. godine, gotovo 27 godina nakon zločina.

Njegovim hapšenjem, a zatim i osuđujućom presudom, napravljen je najveći pomak u slučaju koji je decenijama bio predmet brojnih spekulacija.

## U slučaju se pominjao i Didi

Tokom suđenja ponovo su otvorena i pitanja o mogućoj povezanosti Tupakovog ubistva sa sukobima na američkoj rep sceni devedesetih godina.

Posebnu pažnju privukle su ranije Dejvisove tvrdnje da mu je muzički producent Šon „Didi“ Kombs obećao milion dolara za ubistvo Tupaka Šakura i Mariona Najta.

Dejvis je tvrdio da obećani novac nikada nije dobio.

Kombs je odbacio optužbe o povezanosti sa ubistvom, a protiv njega nije podignuta optužnica u ovom slučaju. Tužilaštvo nije iznijelo dokaze koji bi bili dovoljni za njegovo krivično gonjenje zbog Tupakove smrti.

Tokom postupka pominjano je i ubistvo drugog poznatog repera, Kristofera Volasa, poznatijeg kao Bigi Smols ili „Notorijus B.I.G.“ (The Notorious B.I.G.).

On je ubijen u Los Anđelesu u martu 1997. godine, samo šest mjeseci nakon Tupaka.

Dejvis je tokom razgovora sa policijom 2008. godine negirao da je njegova grupa učestvovala u Volasovom ubistvu.

Za taj zločin do danas niko nije krivično osuđen.

## Ubistvo koje je obilježilo istoriju rep muzike

Tupak Šakur bio je jedan od najuticajnijih američkih repera devedesetih godina. Njegove pjesme bavile su se siromaštvom, rasizmom, nasiljem i životom afroameričkih zajednica.

Istovremeno, bio je jedna od centralnih ličnosti sukoba repera sa istočne i zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država.

Posebno je bio poznat njegov sukob sa Bigijem Smolsom, a ubistva dvojice muzičara u razmaku od samo šest mjeseci godinama su podsticala teorije o osveti, organizovanom kriminalu i uticaju muzičke industrije.

Iako su od Tupakove smrti prošle tri decenije, Dvejn Dejvis ostao je jedina osoba koja je zbog tog zločina izvedena pred sud i osuđena.